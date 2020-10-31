Мнение: Пленный сирийский боевик в Карабахе

31.10.2020, 0:45, Разное

Боевик из Сирии попавший в плен к армянам в Карабахе.

Мехред Мухаммад Альшхер ранее проживал в административном центре сирийской провинции Хама.

Судя по всему, это первый боевик из Сирии, который попал в плен. Можно отметить, что на нем камуфляж пограничной службы Азербайджана, в котором сирийские боевики и воюют https://colonelcassad.livejournal.com/6277538.html.

Так сказать пруф для совсем уж тупеньких, кто целый месяц отрицал наличие сирийских боевиков в Карабахе.

В рамках логики с F-16, азербайджанцы должны заявлять, что он просто приехал, но не воевал.

И вообще, это армянская постановка, а далее голосом Шеварнадзе "Никаких боевиков на территории Азербайджана не было".

Ранее эмиратчики представили показания https://colonelcassad.livejournal.com/6278423.html двух сирийских боевиков из группировки "Султан Мурад", подельники которых также поехали воевать в Карабах.