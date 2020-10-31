Малюська рассказал, как Украине выйти из конституционного кризиса

31.10.2020, 0:30, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська признал факт конституционного кризиса в Украине. В эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 30 октября он перечислил три этапа выхода из него.

Первый этап, по словам Малюськи, уже подготовил Кабинет Министров Украины.

“Правительство приняло распоряжение, которым нивелировал тяжелейшие удары по антикоррупционному механизму. Обновлена открытость реестра деклараций, проведение спецпроверок и доступ [Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции] НАПК ко всем ключевым реестрам в автоматическом порядке”, – заявил он.

Второй этап – дальнейшее возобновление функционала НАПК.

“Это контроль за декларациями и имущественным состоянием. Это потребует принятия закона. Разные версии сейчас поданы в парламент, но практически любая из них проблему решает”, – рассказал глава Минюста.

Он подчеркнул, что это средний уровень проблемы. Третий и самый важный уровень, по словам Малюськи, – это потеря доверия к судьям КСУ.

“Как это было понятно с сегодняшней пресс-конференции, никто особенно не скрывает и не хочет, то, что решения суда выносились, руководствовались собственными мотивами. В том числе конфликт судей с НАПК. Они [судьи] хотели себя защитить, поэтому двигались оперативно”, – добавил министр.

Судьи начали злоупотреблять властью и приняли на себя полномочия Верховной Рады, считает он.

Конституционный Суд 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Европейский парламент поддержал эту инициативу Зеленского.

Конституционный Суд Украины возглавил в сентябре 2019 года Александр Тупицкий. Он сказал, что вопрос о его отставке после решения Зеленского пока не поднимали.