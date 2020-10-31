 

За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

31.10.2020, 0:30, Новости дня

Водителем автомобиля Land Rover, который 30 октября на Майдане Незалежности допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем, был бывший сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам Юрий Назаренко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила “Украинская правда”.

По информации издания, в Нацкомиссии Назаренко работал до 2014 года.

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что задержан Юрий Н. 1954 года рождения. Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Экология или экономика — Париж не может определиться с участием в «Арктик СПГ 2»

07.08 / Трамп подписал указы о борьбе с TikTok и WeChat

09.10 / Кремль опроверг введение ограничений на въезд в регионы

16.07 / Лановой предложил перенести шествие Бессмертного полка на 9 мая 2021 года

27.09 / Помпео пообещал, что РФ не вмешается в выборы американского президента

18.10 / Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае

03.10 / Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке

01.09 / Глава ВОЗ призвал страны «не притворяться», что эпидемия закончилась

26.06 / Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

29.07 / Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска