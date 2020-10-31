Мнение: Золотая статуя Мао, голодающие фермеры и отбор кандидатов в президенты

31.10.2020, 0:15, Разное

1. На 9gag шутят по поводу огромной золотой статуи Мао Цзедуна. Это очевидная отсылка к «Скотному двору» Оруэлла — «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».

Вместе с тем не всё так очевидно с этой огромной статуей великого кормчего. Во-первых, её установило не государство, а… местные бизнесмены. Стоимость 36-метровой статуи составила, в переводе на наши деньги, около 35 млн рублей — совсем незначительную по китайским масштабам сумму:

https://www.bbc.com/russian/international/2016/01/160104_golden_mao

Во-вторых, многие в Китае возмутились тем, что статуя установлена в провинции Хэнань, которая в 1950-х годах серьёзно пострадала от устроенного коммунистами голода.

Наконец, статуя простояла… всего лишь три дня. Судя по всему, строителям позвонили сверху, после чего они быстро снесли выставляющую Китай в нелепом свете скульптуру:

https://lenta.ru/news/2016/01/08/mao/

Вместе с тем, разумеется, Мао Цзедун по-прежнему является самой уважаемой исторической фигурой в Китае. Другую огромную статую, расположенную в провинции Сычуань, никто и не собирается сносить:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Статуя_Мао_Цзэдуна

2. В США социализм ещё даже не победил окончательно, а проблемы с едой уже начались:

https://lenta.ru/news/2020/10/28/usa/

Фермеры в США начали голодать, несмотря на помощь со стороны американского правительства, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп направил рекордный объем помощи сельскохозяйственному сектору (18 миллиардов долларов с июня), но большая часть денег ушла крупным фермам, а не работникам небольших хозяйств. Организация по оказанию продовольственной помощи Crusaders of Justicia стала обслуживать не 125 семей в год, как раньше, а три тысячи.

Ситуация усугубляется ростом цен: стоимость хлеба в июне подскочила почти на 20 процентов, на мясо — на 17 процентов. В связи с этим число голодающих растет, особенно в сельских штатах. В Вермонте, Западной Вирджинии и Северной Дакоте на 50 процентов увеличилось число респондентов, которые заявили, что им не хватает еды. Всего более 54 миллионов человек в США могут столкнуться с недостатком продовольствия, пишет издание.

3. Весьма неожиданная идея, как усовершенствовать самую демократическую в мире американскую демократию:

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

Для того чтобы “инцидент Трампа” не повторился, сейчас предлагаются даже более радикальные методы, чем импичмент, тотальное шельмование в СМИ и массированное мошенничество с почтовым голосованием, на которое жалуется Трамп. Чтобы ни один президент больше не смог избраться в обход “глубинного государства”, предлагается введение специальной комиссии по одобрению кандидатов, причем это очевидное антидемократическое предложение высказано тоже представителем американских силовых структур (те есть части “глубинного государства”) прямо в эфире американского телевидения.

Фрэнк Фиглиуцци, бывший помощник директора ФБР, заявил в четверг, что он хотел бы, чтобы “двухпартийная комиссия” одобряла будущих кандидатов в президенты, чтобы не допустить нового Дональда Трампа. “Мы должны провести общенациональное обсуждение того, как мы проверяем кандидата в президенты. Мы (нецензурное описание неудачи)”, — заявил Фиглиуцци в эфире MSNBC.