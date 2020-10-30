 

Суд в Беларуси оштрафовал 75-летнюю пенсионерку

30.10.2020, 23:55, Разное

…за демонстрацию бело-красно-белой пастилы.

75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук из белорусского Жодино Ираида Миско получила штраф в размере 20 базовых величин (ок. 16000 российских рублей) за демонстрацию пастилы бело-красно-белой расцветки (совпадает с цветами исторического и ныне протестного флага Беларуси) на массовой акции, сообщает издание Ex-press.by.

На заседании суд рассмотрел фото и видео, на которых Миско участвует в акциях протеста. На одном из протокольных фото пенсионерка держит в руке пастилу в цветах флага.

«Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — свидетельствовал перед судом капитан милиции Евгений Семашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРеспублика берет отгул. В Беларуси — общенациональная забастовка. Милиция пытается заставить людей работать. В ответ несется: «Пошел вон — ты и твой ОМОН!»

К Миско в квартиру также пришли сотрудники местного ОВД и изъяли компьютер. Ей сообщили, что милиция располагает другими протоколами по ее делу. После президентских выборов в Беларуси 9 августа Миско регулярно выходит на митинги с БЧБ-флагом, о чем ранее открыто заявляла.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Умеренную выпивку связали с улучшением когнитивных функций

19.07 / Эмилия Кларк встречается с экс-бойфрендом актрисы Ребекки Фергюсон: фото пары

16.09 / Погибшего в тюрьме Тесака могли освободить досрочно

11.08 / Мнение: Мастерская палеолетических венер

24.07 / Илон Маск назвал глупыми людей, не верящих в превосходство искусственного интеллекта

04.08 / Мнение: Дневник коронавируса: заметки переболевшего

25.10 / Мнение: Александр Саверский. Как готовили эту диверсию

05.08 / Меню кормящей мамы: Как правильно питаться в период грудного вскармливания?

30.09 / Мнение: Забавный авантюрист под громким титулом “Владыка мира”

09.07 / «Неблагодарная Болгария» глазами российских СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска