 

Компания Intel обещает ускорить процессоры Rocket Lake-S

30.10.2020, 23:50, Новости дня

Будущая презентация процессоров Ryzen 5000, судя по всему, очень обеспокоила конкурентов. Известно об ответных шагах компании AMD. Но и Intel не желает прослыть отстающим производителем.

Однако эксперты напоминают, что инженеры Intel пока не готовы представить достойную новую модель десктопного процесса. Поэтому маркетологи сосредоточились на продвижении настольного устройства Rocket Lake- S.

Как отмечают специалисты, данный процессор обладает высокой частотой, но его можно еще дополнительно разгонять за счет IPC. Скорее всего, Rocket Lake-S выпустят только в первом квартале будущего года. Самое время начать работу по продвижению продукта, говорят специалисты. Покупателей наверняка заинтересует невероятная производительность.



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