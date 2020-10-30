Количество активных iPhone перевалило за миллиард штук

30.10.2020, 23:50, Новости дня

По сообщению авторитетного источника, мобильные устройства iPhone разных моделей являются самыми популярными в мире. Оказывается, в прошлом месяце был зафиксирован очередной рекорд. Количество активных смартфонов компании Apple превысило один миллиард штук.

«Яблочная» компания никогда не плелась в хвосте, занимая достойные места в рейтинге лидеров глобальных продаж. Но в данном случае речь идет не о текущем спросе, а о популярности гаджетов как таковых.

Для достижения цели важным оказался тот факт, что «Айфоны» можно эксплуатировать достаточно долго. Впрочем, существует предположение, что в 2018 году объемы продаж мобильных устройств Apple стали сокращаться. К этому выводу аналитиков подтолкнул отказ производителя публиковать полные отчеты.