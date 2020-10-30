Ковид-диссиденты и их постулаты. В чем заблуждения?

30.10.2020, 23:45, Разное



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С самого начала пандемию COVID-19 сопровождало огромное количество дезинформации и мифов. Часть из них утратила актуальность (похоже, люди стали реже пить отбеливатель для борьбы с коронавирусом), но многие ложные представления оказались исключительно устойчивыми.

Рассмотреть все варианты отрицания опасности инфекции SARS-CoV-2 в рамках одной статьи невозможно. Ковид-диссидентских теорий много, но не все они завладели умами масс. Например, ветеран конспирологии Джуди Милковиц выдвинула идею, что COVID-19 – следствие использования определенной вакцины против гриппа. Но эта идея, как и десятки других, «не пошла в народ». В этом материале мы рассмотрим несколько постулатов, которые получили обширную прессу и даже поддержку со стороны политиков.

Ковид-диссиденты и ВИЧ-диссиденты

Догмы ковид-диссидентов неожиданно мало похожи на положения, которые популяризируют ВИЧ-диссиденты. Последние особенно фанатично верят в то, что ВИЧ не вызывает болезнь и что СПИД развивается от применения препаратов для его лечения. Отрицатели COVID-19 очень редко заявляют, что коронавирус не может вызвать инфекцию. Они никогда не заявляли, что причина осложнений коронавирусной инфекции – препарат ремдесивир. Чаще они исходят из того, что COVID-19 существует, но его опасность очень сильно преувеличена. Обычно они отрицают не существование болезни, а необходимость мер, которые вводят для борьбы с инфекцией.

Что объединяет ВИЧ-диссидентов и ковид-диссидентов, помимо отрицания научных знаний? Общее в обоих движениях то, что в них большую роль играют политики. ВИЧ-диссидентская позиция бывшего президента Южно-Африканской Республики Табо Мбеки привела к смерти примерно 300 тысяч человек. Многие современные политики в своих речах популяризируют положения, которые могут стоить жизни миллионам.

«COVID-19 не хуже гриппа»

Этот миф возник в самом начале пандемии, его опровергли многие исследования. Мы останавливаемся на нем, потому что он необычайно стоек. Президент США Дональд Трамп многократно заявлял, что COVID-19 не хуже сезонного гриппа. Однако февральская запись его слов, опубликованная в сентябре, показала, что он знал об опасности вируса и сознательно занижал ее. Жаир Болсонару, президент Бразилии, называл коронавирусную инфекцию «маленьким гриппом».

Смертность при COVID-19 и при гриппе действительно было непросто достоверно сравнить в начале пандемии. В октябре были опубликованы убедительные данные, полученные в Великобритании. С января по август 2020 года в стране от коронавируса умерло в три раза больше человек, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых.

«Рост заболеваемости – следствие усиления тестирования»

Если не проводить массовое тестирование на коронавирус, практически ничего не изменится, считают многие диссиденты. К популяризации этого постулата тоже приложил руку Дональд Трамп. «Без тестирования… у нас бы почти не было случаев болезни», – твитнул он в июне. Он же утверждал, что рост заболеваемости – прямое следствие масштабной диагностики. Из этого можно сделать вывод, что количество инфицированных остается на одном уровне, но увеличение количества проводимых тестов создает эффект распространения болезни.

Этот тезис опровергли много раз (1,2), для этого требуются сравнительно несложные рассчеты. Например, STAT News показывает, что по мере увеличения количества тестов рос и процент их положительных результатов. Издание демонстрирует это на примере Флориды. 13 мая в штате было проведено около 15 тысяч тестов, а 13 июня – более 65 тысяч. Но 13 мая на каждую тысячу тестов было 32 положительных, а 13 июня – 193. Таким образом, охват тестированием действительно вырос, но доля инфицированных увеличилась еще больше.

«Локдаун не нужен»

На фоне отмены локдаунов часто высказывалось мнение, что эти карантинные меры были не нужны или даже оказались неэффективными. Соответственно, многие диссиденты считают, что они не нужны и в будущем.

Ученые провели множество рассчетов, которые показывают, сколько случаев болезни, госпитализаций и смертей предотвратил карантин в разных странах. Согласно оценкам, в Италии с февраля по март локдаун помог избежать 200 тысяч госпитализаций. Исследователи из Имперского колледжа Лондона считают, что если бы в 11 европейских странах не было карантина с марта по май, это бы привело к дополнительным 3,1 млн смертей. Карантин в Китае предотвратил 285 случаев болезни.

«Нужен коллективный иммунитет»

Альтернативой локдауну часто называют стратегию выработки коллективного иммунитета. Она состоит в том, что людям нужно «разрешить» болеть COVID-19. После болезни у выздоровевших и выживших разовьется иммунитет к болезни. Когда к коронавирусу станет устойчивой большая часть людей, инфекция будет остановлена.

У людей, которые переболели COVID-19, вырабатываются антитела против коронавируса. Ученые надеются, что они снижают риск повторного заражения. Но неизвестно, как долго иммунитет против этой инфекции сохраняется и обладает ли он реальным защитным действием. Повторные случаи болезни встречаются. Это одно из слабых мест теории коллективного иммунитета против нового коронавируса.

Эпидемиологи, которые изучают вопросы популяционного иммунитета, считают, что в случае с COVID-19 он невозможен или за него придется заплатить высокую цену. Американские ученые подсчитали, что для его достижения в США должно быть инфицировано 70% населения. Это могло бы привести к 5-10 миллионам госпитализаций и 2 миллионам смертей.

В Швеции, власти которой отказались от локдауна и позволили инфекции свободно циркулировать, количество смертей было намного выше, чем в соседних странах. Экономика страны практически не выиграла от отсутствия карантина.

«Маски не нужны»

Во время начала пандемии многие международные организации (ВОЗ) и популяризаторы науки почти в один голос твердили, что простым людям, которые не ухаживают за инициированными, маски не нужны, их польза не доказана. Эта политика изменилась к апрелю. Сейчас существует консенсус, что маски эффективно снижают риск инфекции.

Многие люди считают, что требование ношения масок – нарушение гражданских прав, а отказ от масок – проявление свободомыслия. Высказываются против масок и политики. Губернатор Джорджии Брайан Кемп даже судился с мэром Атланты, за то, что тот ввел обязательное ношение масок в городе.

Ношение масок – научно обоснованный метод профилактики COVID-19. Но не следует забывать, что для предупреждения болезни нужно соблюдать и другие меры предосторожности.