 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 октября 2020 года

30.10.2020, 23:43, Разное

Коронавирус в России остается одним из самых актуальных вызовов, над ответом на который работают политики, ученые и врачи. Их иностранные коллеги работают на этом же направлении у себя.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 419 196
  • Умерли – 6 713
  • Выздоровели – 307 816

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 599 976
  • Умерли – 27 668
  • Выздоровели – 1 200 560

Коронавирус в мире

  • Заболели – 45 622 047
  • Умерли – 1 190 810
  • Выздоровели – 32 996 455

Коронавирус сегодня | в Москве | в России | в мире | симптомы | статистика | приколы | заболевшие звезды | заболевшие политики



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Мини-сериал «Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA

25.09 / Мнение: Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

25.06 / Мнение: “Черный – это прекрасно”.

03.08 / “Это миф для женщин!”: Роза Сябитова рассказала о причине “боязни серьезных отношений” у мужчин

23.07 / «Мне бы кипятильник и расческу»

15.07 / Мнение: Спасти “Пацаева”

22.09 / Атомный ледокол “Арктика” взял курс на Мурманск

29.06 / В гостях у Дакоты и Эль Фаннинг: экскурсия по белоснежному дому актрис в Лос-Анджелесе

01.10 / Юпитер назвали «виновником» гибели вероятной жизни на Венере

18.07 / Индейцы о “застройщике” Аляски: «Русский купец Александр Баранов — расист и насильник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска