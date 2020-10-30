Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 октября 2020 года
30.10.2020, 23:43, Разное
Коронавирус в России остается одним из самых актуальных вызовов, над ответом на который работают политики, ученые и врачи. Их иностранные коллеги работают на этом же направлении у себя.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 419 196
- Умерли – 6 713
- Выздоровели – 307 816
Коронавирус в России
- Заболели – 1 599 976
- Умерли – 27 668
- Выздоровели – 1 200 560
Коронавирус в мире
- Заболели – 45 622 047
- Умерли – 1 190 810
- Выздоровели – 32 996 455
Коронавирус сегодня | в Москве | в России | в мире | симптомы | статистика | приколы | заболевшие звезды | заболевшие политики
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет