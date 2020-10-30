Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 октября 2020 года

30.10.2020, 23:43, Разное

Коронавирус в России остается одним из самых актуальных вызовов, над ответом на который работают политики, ученые и врачи. Их иностранные коллеги работают на этом же направлении у себя.

Коронавирус в Москве

Заболели – 419 196

Умерли – 6 713

Выздоровели – 307 816

Коронавирус в России

Заболели – 1 599 976

Умерли – 27 668

Выздоровели – 1 200 560

Коронавирус в мире

Заболели – 45 622 047

Умерли – 1 190 810

Выздоровели – 32 996 455

Коронавирус сегодня | в Москве | в России | в мире | симптомы | статистика | приколы | заболевшие звезды | заболевшие политики