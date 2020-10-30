Взяли – Личное мнение

30.10.2020, 23:10, Разное

Певица — ну, извините, так теперь это называется! — Серябкина вышла в Австрии замуж.

Поимев особые отношения со своим продюсером Максом Фадеевым, Оля вышла из лейбла лучше всех других исполнителей — то ли дружба это такая, то ли взаимное уважение. Стала независимым исполнителем, а теперь связала себя узами брака.



Фото: Соцсети

Новоявленный муж — бизнесмен какой-то Георгий. Ну, так пишут: Георгий, бизнесмен, а больше информации нет.

Нет, я искренне рада за Олю. Ничуть не меньше, чем за Анечку Седокову, но не могу понять одного — что у этих Георгиев в голове?

Нет, ну серьёзно! Смотрю и не понимаю.

32-летний чувак с деньгами. Не кривой, не косой, не рябой, я надеюсь. Да, выглядит странно, зато жгучий брюнет, будто только что из Бишкека. Вместо того, чтобы найти своё счастье, он женится на Оле, простите, Серябкиной, которая объездила полстраны.

Молодая — не молода. Сомнительные прелести тела и каждую трещинку мы видели в клипах. В половую связь с Фадеевым я, конечно, не верю, ввиду особой порядочности и верности продюсера, но всё равно — весь этот шоубиз вызывает рвотный рефлекс.

Может, Оля как-то особо умна и интересна, как Дуня Смирнова? Так тоже нет — смотрела её интервью, где она показалась мне погашенной известью. Шипит, мурчит, два слова связать не может.

Мне сложно говорить за мужчин, но всё-таки — все мы люди! Будь я мужчиной с деньгами, на пушечный выстрел не подошла бы ни к одной шоудырке.

Да на-а-афиг! Вокруг полно классных девчонок — успевай выбирать!

Нужна жена — езжай в Пермь, найди русоволосую волоокую русалку и поженись. Будет тебя дома ждать, рот открывать по команде, слушать и благодарно рожать.

А теперь представьте Серябкину в доме. Выпучит свой погашенный взгляд и будет требовать карточку, чтобы шопиться, а потом танцевать в ночном клубе. Нет, ну в сексе она, возможно, не подкачает, но во всём остальном? Очевидно, что тут даже и рисковать не стоит, пытаясь иметь с ней нормальные семейные отношения.

Объясните мне, в чём неправа сейчас. А ведь неправа, потому что вот вышла же Серябкина замуж. Взяли ж её почему-то! Пусть даже такой вот чернобровый Георгий в костюме на три размера больше.

Почему?