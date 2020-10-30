Мнение: Письмо: “Нравилась его активность”

30.10.2020, 23:00, Разное

Когда после прошлого теста я обещала рассказать про пентаграмму, я переоценила уровень читателей.

Пока даже от хороших комментаторов я получаю комментарии в духе “не понятно, чем Печорин так нравится девушкам” или “Печорин сделал больно Белле без всякого профита для себя”, ни про какие пентаграммы читать нельзя. Удивительно как вы вообще еще комментируете, такие бестолковые.

Это значит большинству пока даже приблизительно не ясно, что такое любовная ОЗ и как она постепенно растет от роста вашей фигуры, и как фигура растет от любви в вашу сторону. Пока будем с этим разбираться, а не с пентаграммой. Потому что пентаграмма – это быстрое включение электрической сети, в ресурсе любви – это закручивание хоровода, в ресурсе экономики – появление денежного потока, в ресурсе работы – победа в конкурсе, в ресурсе искусства – слава. А если вы пока не понимаете такую простую вещь, что ваши проигрыши уменьшают фигуру, а ваши победы растят фигуру, то о включении сетей даже думать нечего.

Любовную ОЗ многие рассматривают как аналог социальной. Физическое состояние, имущество, профессия, вот вам и любовная ОЗ. Как отдельно выглядит ОЗ в ресурсе любви и как она растет, никто почти не представляет. Несмотря на то, что я пишу.

Давайте в этом письме посмотрим, как выглядит ситуация, когда любовная ОЗ ниже социальной. Так бывает после ямы или дна. И поговорим, как ее сдвинуть с мертвой точки.

yana_bez_banana

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу в эволюциолаб вот с какой ситуацией.

Некоторое время назад выбралась из аддикции, благодаря вашему блогу. Читаю вас год. Чтобы не забиться в башне – пошла на сз. Общалась с теми, кто проявлял интерес и инициативу.

(Автор думает, что башня – это никуда не ходить. На самом деле она прямо в башне и пошла на СЗ. Смотрела из башни опасливо сверху и оценивала кандидатов на количество инициативы)

Мне 27, своя квартира, нормально зарабатываю, у меня творческий коллектив, которым я руковожу и преподаю. Получаю 2е во. Внешность обычная. Слежу за собой, тренируюсь, танцую. Похоже, рапунцель.

М, 33. Живёт за городом, работает в бизнесе отца, живёт с ним же. Возможно, зарабатывает больше меня, но не уверена. Вероятно, онегин.

Познакомились на сайте. Он был активен, сразу встретились, сразу назначил следующее свидание, потом пригласил на свой др, познакомил с друзьями, братьями. Просил познакомить с моими. Рассказал родителям обо мне.

Он мне не сильно нравился сначала в романтическом плане, но нравилась его активность и симпатия ко мне(как мне казалось).

(Подмороженная была, спонтанности было мало. Вот это бывает у девушек после сливов. Вот как выглядит отрицательная любовная ОЗ. Социальная нормальная, а любовная отрицательная. Человек либо липкий сразу, либо совершенно замороженный. Замороженные придушили свою спонтанность и решили “головой жить”. Фокус при этом в основном на себе, а локус снаружи. Измеряют количество вложений, считают в экселе. Не думают, что сделать, сказать, придумать, чтобы партнеру было интересно и приятно. Измеряют температуру его)

Вначале общалась с другими мужчинами, но те, кто мне нравился, были пассивнее, чем М. А он внимателен и инициативен, заботлив, и как то закрутилось.

Кажется, я была тепла. Откликалась на его инициативу.

Секс был на 4 неделе знакомства и регулярного общения.

Он всегда был довольно теплым, нежным. Гуляли. Когда ходили куда-то, платил он. Я отказывалась от того, чтобы он оплачивал мне такси и старалась сделать необременительным и приятным для него наше взаимодействие.

Когда были у меня, старалась готовить, кормить и ухаживать за ним, покупать его любимое пиво. Не “паровозила”, кажется. Не говорила “о нас”, ну и он, собственно, тоже…

Потом заметила, что пропали нежные слова в мою сторону. Решила, что может, стала липкой? Встречи раз в неделю. Всё мило и вежливо. Но цветов мне он не дарил (один раз пришла анонимная доставка цветов, но оказалось, от другого, с которым у нас ничего не получилось. М про цветы не в курсе)

Потом досуг наш свелся к тому, что он просто приезжал ко мне ночевать. Сутки мы проводили в постели с перерывами на мою работу. Смотрели сериалы.

Я понимала, что наверное, он заскучает в таком режиме. Но разнообразие в досуг не вносила.

(Она не паровозила, но была ждуном. Ждун это ведь то же самое почти, разница невелика)

Мне было скучновато, но это меня скорее радовало (с оглядкой на предыдущие очень не скучные отношения- аддикцию). Я привязалась к нему, значимость его подросла, и я это хорошо рефлексировала. И видела, что он, наверное, подостыл, если вообще был замотивирован в начале.

(Вот здесь видно, что хотя ее ОЗ любовная плохая, спонтанности в любви мало, но она рада, что хотя бы не сливается особо, ей приятны эти отношения как есть. Вот это хороший знак – это и есть первый шаг из ямы в ресурсе. В экономике это, например, выглядит как радость, что у вас наконец-то нет больших долгов, хотя денег очень мало, почти нет, но хотя бы долги выплачены или выплачены почти. Понятна аналогия? А в других ресурсах приведете?)

Раньше я думала, меня бросают за истерики и липкость. В этих отношениях старалась быть осознанной в этом смысле и не ссориться, не тянуть ничего, мозги не колупать.

(За истерики и липкость быстрей бросают. Но бросают – это не самое страшное. Самое страшное, что когда вы липкие и истерите, вы свою фигуру под корень разрушаете, превращаете в пенек, на котором растут поганки. И когда потом начинаете отношения, стараясь изо всех сил, у вас так мало обаяния и спонтанности любовной, что с вами скучно. Вот как парню с автором. Но это неизбежный этап. Хотя пройти его можно было бы и быстрей. А многие застревают на нем надолго или опять приходят к сливам)

Накануне перед расставанием, ночью обсуждали мем про чудовище под кроватью.

М: Ха.. так это просто я к тебе прижимаюсь, а ты с краю)) Все чудовище ждёшь))

Я: А я думала, что тебе звёздочкой нравится спать )

М: Ну и это тоже)

Я: Ты – моё чудовище 🤗☺Как бы это ни звучало 😂

М: Даже приятно)))

На следующий день:

М: Привет. Как ты?

Я: Привет )А че без смайлов?)

М: Да как-то автоматом)

Я: Все хорошо )На трене))

(переписка о делах)

М: И у меня к тебе разговор, по поводу нас…меня уже несколько дней мысли не покидают

Я: Какие?

М: Думаю, что наверное лучше лично это обсудить

Я: А что за мысли-то скажи)

М: Ну помнишь ещё вначале всего, я говорил, что у меня нету доверия в 100%

Я: Именно ко мне?

М: Я головой понимаю, что ты хорошая девушка, красивая, умная и характер у тебя хороший

М: Но я внутренне огня этого не ощущаю

М: И у меня сомнение…нужно ли это искусственно поддерживать и перерастет ли мои чувства в любовь или так все и останется

М: Если останется, то это нечестно будет к тебе

М: Вот и хочу это обсудить…что ты думаешь по этому поводу

Я: А как отсутствие чувств связано с доверием?

М: Да доверие отбрось. Конечно, я стал тебе намного больше доверять, с того времени

М: Меня больше внутреннее состояние беспокоит

Я: Я думаю, мы уже всё обсудили – (в ответ на сообщение выше про “хочу это обсудить, что ты об этом думаешь”)

М: Обсудили в данный момент?

Я: Да

Я: А что тут ещё обсуждать. Я всё поняла. Все ок

М: Так и думал…извини меня

Я: Прекращай) все хорошо

М: Я не хотел быть мудаком и честно все сказать

Я: Ты не мудак

М: А у тебя не было ощущения, что все это выглядит ненастоящим что-ли?

Я: Нет

(Нормально она отвечает до этого момента. Вот здесь можно было сказать, что у нее тоже было такое ощущение. Но и в ее “нет” нет ничего страшного)

М: Прости

Я: Завязывай)

М: Да как завязывай…я тебе сейчас делаю больно и должен нормально себя ощущать?

М: Конечно…может лучше, что я сейчас эту тему поднял, чем через полгода например…но все равно

Я: А тебе с самого начала кажется, что все искусственно?

М: Я про свои ощущения…про то, как я чувствую к тебе. Ты мне нравишься, но нравишься головой

Я: Я поняла

М: Прости меня

Я: Все в порядке

М: Верится с трудом

(Зря спросила его, с самого ли начала. Никогда не используйте партнера как психолога и учителя в момент, когда он решил вас бросить, не просите у него совет по улучшению себя и не расспрашивайте, что он чувствовал в отношениях с вами. Не сливайтесь. Здесь, будь у нее побольше самоуважения, она сказала бы, что ей не больно и что она замечала, что все как-то прохладно. Она ведь действительно все это чувствовала и описала нам выше. Но ему сказать побоялась, подумала, а вдруг это такая проверка и он хочет убедиться, что ей с ним хорошо? Колпачок на него надела)

Кажется, иногда получается привлекать мужчин и нравиться им на дистанции. Но влюблять и строить длительные отношения не выходит совсем. Не могу не то, что развить симпатию к себе, но и удержать ее хотя бы на первоначальном уровне.

(Она думает, что у других людей не так. Что все остальные легко могут удержать симпатию. Поэтому так много разводов и у большинства на сто разовых встреч и коротких романов приходится один брак, да и тот в дефолте. На дистанции она тоже не особо кому нравится скорее всего, ее выбирают те, кому в принципе нужна какая-то девушка и она по ОЗ более-менее подходит. А при общении становится актуальной ее плохая любовная ОЗ, та самая фрустрация в любви: низкая спонтанность в этом ресурсе, отсутствие нормального сексапила и обаяния, та самая пресность и скучность, о которой она догадывается, та самая искусственность, о которой говорит мужчина)

Может, я пресная и скучная? Где я вру себе? У меня короны? ЗВ? Хлеборезка?

(И вот теперь вам задание, друзья. Автор относительно неплохо вышла из ситуации. Если она не решит через пару дней поговорить с Бедняшей и обсудить все еще раз, или в ответ на его пинги от чувства вины не пустится в беседы ради короны, через какое-то время у него будет попытка камбэка, просто потому, что ее СЗ подрастет. Желательно ей дружелюбно и твердо отказаться от любого продолжения, в этой истории даже при условии ее подросшей СЗ мало потенциала. Но независимо ни от чего, если автор будет держаться в границах во время качки, которая сейчас начнется, ее ОЗ любовная подрастет, а может быть подрастет значительно. И следующие отношения ее будут совсем другие. Сейчас ее фигура в ресурсе была слабая очень, маленькая, можно сказать дохлая. После слива она вообще уродливая какое-то время. А если фигура сейчас подрастет после достойного финала, дальше все будет куда интересней. У нее есть шанс получить ОЗ в ресурсе любви, которая будет не меньше, а больше ее социальной ОЗ. И начнется совсем другая жизнь. Понимаете, как это происходит? И что это дает? Задание вам – описать механизм всего этого, как вы его понимаете. А я посмотрю, насколько все плохо. Или может быть хорошо)