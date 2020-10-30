Мнение: Парламент Боливии поддержал уголовное преследование Аньес и руководства хунты

30.10.2020, 22:35, Разное

Парламент Боливии поддержал судебное преследование бывшего президента Болиии Аньес, за преступления во время и после государственного переворота. Парламент рекомендует начать судебный процесс над Аньес и еще 11 министрами правительства, которое образовалось после государственного переворота. Обвинения должны быть выдвинуты по широкому спектру обвинений – коррупция, злоупотребление служебным положением, причастность к бессудным убийствам, незаконный захват власти и так далее и тому подобное. Там целый букет. На местах уже идет опрос свидетелей и сбор доказательной базы, которую планируют предъявить в суде над руководством хунты. Среди главных обвинений – причастность Аньес к убийству более чем 30 гражданских лиц во время государственного переворота.

Пользуясь тем, что МИД Боливии пока еще возглавляет представитель хунты, МИД отправил жалобу в ОАГ, ЕС и ООН чтобы помешать "установлению авторитарных практик в Боливии" и предотвратить "преследование политических оппонентов". Что-то во время правления хунты они таких жалоб не посылали, а когда за них взялись, так сразу возопили – "А меня то за что?!". Также, в порядке мелкой гадости, МИД Боливии пригласил на инаугурацию президента Боливии Хуана Гуайдо, которого хунта признавала "президентом Венесуэлы". В то время, как Арсе считает президентом Венесуэлы Мадуро и планирует развивать отношения с чавистами.

Будет забавно, если и Мадуро и Гуайдо приедут на инаугурацию Арсе.

Моралес объявил, что вернется в Боливию 11 ноября. По его словам, 11 ноября 2019 года он был вынужден бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь. Спустя год он возвращается живым, а его партия триумфально победила.