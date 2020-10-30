 

Ереван обвинил Баку в использовании террористов в качестве «пушечного мяса»

30.10.2020, 22:30, Новости дня

Азербайджанские вооруженные силы используют завезенных иностранных террористов в качестве «пушечного мяса», в частности, для прорыва минных полей, сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«По нашим достоверным сведениям, воюющие в Карабахе террористы используются вооруженными силами Азербайджана как «пушечное мясо», для минных полей, попытки преодоления передней линии рубежа обороны наших войск», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев мог бы стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе. 

Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, сообщил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. В минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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