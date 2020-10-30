 

Число раненных при землетрясении в Турции возросло до 607

30.10.2020, 22:30, Новости дня

Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 607, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

«Число погибших по-прежнему 12, число раненых увеличилось до 607. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий», – уточняет агентство по чрезвычайным ситуациям, передает РИА «Новости».

Тем временем, около 20 человек получили травмы в пятницу во время землетрясения на греческом острове Самос, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на данные Минздрава Греции, передает ТАСС.

По информации ведомства, в Афины с Самоса на военно-транспортном самолете С-130 отправлен 14-летний подросток с открытыми переломами. Его будут лечить в Детской больнице Афин. Тем же рейсом в греческую столицу отправили 63-летнюю женщину с переломом скулы и частичным разрывом селезенки.

В больнице Самоса находятся семь пострадавших, у них травмы разного рода, но их жизни ничто не угрожает. Десять граждан обратились в Центр здоровья островного городка Карловаси. После оказания там им первой медицинской помощи они вернулись в свои дома.

Ранее сообщалось, что в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе Турции.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.



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