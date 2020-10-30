Глава КСУ: Можно одним решением изменить конституционный порядок в стране, но мы на это не пойдем

30.10.2020, 22:20, Новости дня

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 30 октября на брифинге рассказал, что КСУ не однократно “побуждали” растолковать ст. 106 Конституции Украины о полномочиях президента. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он сказал, что таким образом предпринимались попытки расширить полномочия президента, что может привести к изменению конституционного строя. В частности, к такому шагу прибегал экс-президент Виктор Янукович, отметил Тупицкий.

“Если толковать не буквально, то особенно в определенные пункты, которые определены категорически о назначении тех или иных лиц на руководящие должности, можно одним решением Конституционного Суда изменить конституционный порядок в стране. Мы на это не пойдем никогда. Никогда. Такой вопрос обсуждался, это ответ всего Конституционного Суда Украины”, – подчеркнул он.

Тупицкий отметил, что Конституционный Суд можно реформировать.

“В [Совете национальной безопасности], как я с прессы читаю, говорят: “Неизвестно, чего ждать завтра от Конституционного Суда”. А должно быть известно? Кому? Наверное, есть желание создать новый Конституционный Суд, который будет сообщать. Будут ли эти решения конституционными? Трудно сказать. Тогда нужно менять закон о Конституционном Суде, Конституцию. Можно реформировать, но конституционным способом. Даже принимая новую Конституцию в 2016 году, изменения в Конституцию, Конституционный суд вывели из системы правосудия и выделили в отдельный –12-й – раздел Конституции. По моему мнению, это правильно”, – сказал судья.

Он считает, что в результате реформы 2016 года КСУ стал “балансом” над ветвями судебной власти.

Тупицкий сказал, что законопроект “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” (проект закона предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ и набрать новый) который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 29 октября, имеет признаки конституционного переворота.

“Что значит заменить полный состав Конституционного Суда? Он меняется постоянно. Сегодня власть должна заполнить три вакансии и он уже будет другой. В течение следующих лет при этой каденции власти – до пятилетнего срока – поменяется еще пять судей. Итого восемь. Восемь провластных может быть судей. И это нормально. К чему приводит полная замена? Во первых нарушается принцип несменяемости власти. Во вторых, представьте, что одна область вдруг воспользуется такой возможностью и областной совет – сейчас какой-то новый – примет решение о самоотделении от территориальной целостности Украины. Реально ли это? А почему нет? Что на Востоке, что на Западе может быть реально. Решить этот вопрос без Конституционного Суда невозможно. А его нет”, – добавил глава КСУ.

Он сказал, что в течение последнего года не назначают трех судей КСУ.

“Цель этого всего – создать нейтральный, послушный, кнопочный суд: нажали кнопку – там дело, поднимите его, рассмотрите, отдыхайте. Отпустили кнопку. Нажали кнопку – снова дело. Тогда все все знают, не надо и докладывать. Неизвестно, чего завтра ждать от КС? При кнопочной системе все будет спрогнозировано, что и как рассматривает суд. Этого хотят наши европейские доноры, на что они тратят большие средства? Я сомневаюсь, я имел возможность общаться с ними лично”, – подытожил Тупицкий.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.