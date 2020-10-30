Экс-министр энергетики Украины Насалик проиграл выборы мэра Калуша кандидату от “Свободы”

30.10.2020, 22:20, Новости дня

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик проиграл борьбу за кресло мэра Калуша Ивано-Франковской области. Он уступил кандидату от Всеукраинского объединения “Свобода” Андрею Найде, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

По результатам обработанных протоколов, Найда получил 11155 голосов (45,07%), а Насалик – 8924 или 36,06 % голосов избирателей.

Насалик уже был главой Калуша. В его биографии на сайте Кабинета Министров Украины сказано, что он занимал должность мэра города в 2006 и 2010 годах.

По информации ЦИК, Насалик в 2015 году баллотировался на пост Ивано-Франковского городского головы от “БПП” Солидарность”. Он вышел во второй тур, набрав более 42% голосов, но проиграл свободовцу Руслану Марцинкиву (у него 54,8%).

Мэром Калуша в этом же году стал помощник Насалика Игорь Матвичук, пишет издание Вікна.

В 2006 году на должность городского головы Калуша претендовали 18 кандидатов. Тогда Насалику победил с поддержкой более 25% избирателей, а его ближайший конкурент получил почти вдвое меньше голосов. В 2010 году на должность городского головы было два претендента, Насалик взял более 90% голосов избирателей, отмечает издание.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.