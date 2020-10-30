Требовал $200 тыс. взятки. ГБР задержало одного из руководителей фискальной службы Украины
30.10.2020, 22:20, Новости дня
Спецназ Госбюро расследований Украины задержал руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 тыс. В такую сумму он оценил возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет