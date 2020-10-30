 

Требовал $200 тыс. взятки. ГБР задержало одного из руководителей фискальной службы Украины

30.10.2020, 22:20, Новости дня

Спецназ Госбюро расследований Украины задержал руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 тыс. В такую сумму он оценил возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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