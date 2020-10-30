В Кремле заявили о дефиците врачей в регионах

30.10.2020, 21:45, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил о нехватке врачей в каждом регионе страны на фоне распространения COVID-19, передает «РИА Новости».

Песков во время встречи с журналистами сказал, что «сейчас везде ощущается нехватка врачей», и прокомментировал информацию о переманивании богатыми регионами медиков из более бедных субъектов страны для работы с заболевшими коронавирусом.

«Сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — сказал Песков.

Он также отметил, что региональные власти получали отдельные деньги на борьбу с коронавирусом и могут их использовать, в том числе на оплату работы медиков.

Ранее в правительстве заявили, что на основе прогноза российских регионов за октябрь выделят из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Однако ранее многие медики жаловались, что обещанные выплаты за работу в перепрофилированных под коронавирус больницах и за контакты с инфицированными COVID-19 им не приходят.

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На фоне критической ситуации с нехваткой больничных коек в некоторых регионах Путин призвал разворачивать дополнительные койки для заразившихся COVID-19 и поручил выделить субъектам на борьбу с вирусом 10 млрд рублей, а также создать комиссии для проверки ситуации в регионах. Ими займется вице-премьер Татьяна Голикова.