Российские и китайские вакцины попали в «черный список» Еврокомиссии

30.10.2020, 21:35, Разное



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Вакцины, разработанные в других странах, могут попасть на европейский рынок лишь при условии прохождения тщательной процедуры сертификации, сообщил Мамер в ходе брифинга. Но даже при соблюдении всех необходимых условий такие препараты «никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС», предполагающей размещение предварительных заказов вакцины на условии предоплаты.

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела (Vivian Loonela) сообщила, что ЕК уже договорилась о предварительном заказе вакцин с шестью западными фармкомпаниями, которые завершают клинические испытания и готовятся к выходу на рынок. Уже достигнуты договоренности с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, еще с тремя разработчиками — CureVac, Moderna и BioNTech и Pfizer, – контракты будут заключены в ближайшее время.

Предполагается, что эти компании поставят в Евросоюз порядка 1,2 миллиардов доз препаратов, причем крупнейшим поставщиком будет AstraZeneca, с которой заключен контракт на 400 млн доз. Договор вступил в силу еще 27 августа, ЕК оплатила по нему 336 миллионов евро. Чиновники подчеркнули, что реальные объемы вакцин могут оказаться меньше, поскольку не все препараты смогут продемонстрировать желаемую эффективность – не менее 70%. Если хотя бы один из препаратов оправдает ожидания до конца этого года, промышленные поставки вакцин на уровне 20 миллионов доз в месяц могут начаться уже в апреле.

Отметим, что Евросоюз изначально не рассматривал возможность приобретения российской вакцины «Спутник V», разработанную в Центре им. Гамалеи, из-за сомнений в ее безопасности. Новость о регистрации препарата после I/II фазы клинических испытаний вызвала неоднозначную реакцию в мировом научно-медицинском сообществе, поскольку к тому моменту не было ни одной публикации в научных журналах о клинических испытаниях препарата. Представители Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявляли о том, что у них нет никаких данных о том, что РФ планирует первой зарегистрировать свою вакцину.

В сентябре центр Гамалеи опубликовал результаты I/II фазы КИ в авторитетном медицинском журнале The Lancet, после чего итальянские ученые обратили внимание на ряд странностей в публикации. Речь, в частности, шла о «подозрительно повторяющихся» паттернах в нескольких графиках, относящихся к динамике антител у добровольцев и схеме эксперимента. Центр Гамалеи категорически опроверг обвинения в недостоверности данных, заявив, что они не должны нравиться итальянским экспертам.

В настоящий момент в РФ запатентована еще одна вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанная учеными новосибирского центра Вектор. Препарат был зарегистрирован в середине октября и тоже после I/II фазы КИ, сейчас ведутся пострегистрационные испытания.

В Китае ведется разработка пяти видов вакцин против коронавируса: инактивированные (изготавливаются из микроорганизмов), с рекомбинатным белком, аденовирусные, на основе нуклеиновых кислот и живые ослабленные вакцины против гриппа. Одна из вакцин производства Cansino Biologics в настоящий момент проходит финальные клинические испытания в России. Громких скандалов вокруг китайских препаратов не было, но ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи (Anthony Fauci) еще в августе заявил о своих сомнениях по поводу того, что Китай готов соблюсти все необходимые условия прежде чем начать прививать людей.