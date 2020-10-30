“Спасибо за ваши открытые сердца”: Рита Дакота анонсировала благотворительную акцию для детей

30.10.2020, 21:25, Разное

Популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой анонсировала собственную благотворительную акцию для малышей из детских домов. Пост знаменитости вызвал множество восторженных отзывов от подписчиков.

Совсем недавно исполнительница записала новый трек под названием “Колыбельная”. Презентовать её Рита Дакота решила в своем микроблоге, и, выложив в нем песню, сопроводила видео с аудиозаписью откровениями. В них красавица призналась, что творение было создано с мыслями о детях, которых по разным причинам судьба избавила от возможности жить с родителями. Немаловажно, что деньги, собранные от скачивания трека пользователями Сети, звезда сцены планирует потратить на закупку мягких игрушек, чтобы затем, в компании своей трехлетней дочери Мии, одарить ими маленьких обитателей детских домов. “Спасибо всем, кто поддерживает мои благотворительные проекты. Спасибо за ваши открытые сердца!” – поблагодарила подписчиков певица.

Фолловеры выразили искренний восторг хозяйке аккаунта за представленную ей композицию. Немало поклонниц признались любимице, что песня вызвала романтические чувства и слезы на глазах. Отдельный респект посетители микроблога выразили Рите Дакоте за её стремление помогать детям. Менее, чем за полсуток, опубликованное видео просмотрели более 130 тысяч подписчиков.