 

Не для слабонервных: четыре пугающих фильма и места их съемок, в которых можно провести отпуск

30.10.2020, 21:20, Разное

Booking.com проанализировал более 29 миллионов единиц размещения на своей платформе по всему миру и выбрала самые пугающие локации известных хорроров. По данным компании, более половины путешественников из России признались, что на поездку в новое место их вдохновляет просмотр фильма или сериала.

Отель Oakley Court – Виндзор, Великобритания

В 1960-е этот неоготический замок, построенный в 1859 году, был местом съемок множества хорроров: неподалеку располагается киностудия, которая занимается производством фильмов ужасов. В частности, замок можно увидеть в культовом хорроре-мюзикле режиссера Джимми Шармана. Сегодня Oakley Court – это красивый отель, окруженный садами, с видом на Темзу. На территории работает популярный ресторан, поле для гольфа с девятью лунками, теннисный корт и крытый бассейн.

Отель Timberline Lodge – Орегон, США

В распоряжении гостей роскошного отеля Timberline Lodge, расположенного в глубине национального парка Маунт-Худ,  – номера в загородном стиле с оригинальными элементами декора ручной работы, открытый бассейн с подогревом и три ресторана. Фасад здания можно увидеть в одной из самых известных экранизаций романа Стивена Кинга. По сюжету писатель уединяется в пустом отеле, чтобы найти вдохновение, но вместо этого загадочное место открывает ему свои темные секреты. Главным вдохновением для съемок фильма послужил отель Stanley, в котором Кинг побывал в 1974 году, а в 1997-м здесь был снят мини-сериал по этому леденящему кровь роману.

Отель Ettington Park – Олдерминстер, Великобритания

Этот 4-звездочный отель располагается в готическом особняке на территории пышного парка площадью 16 гектаров, через который проходит река Стор. В распоряжении гостей красивые номера и ресторан в большом зале с отделкой из дуба, потолками в стиле XVIII века и потрясающими старинными элементами декора. Территория отеля знакома многим благодаря британскому триллеру-хоррору 1963 года о небольшой группе людей, приглашенных ученым для исследования замка с привидениями, известного как “Дом на холме”.

Отель Salish Lodge & Spa – Сноквалми, Вашингтон, США

В 1990 году в мировой прокат вышел сериал о вымышленном городке на северо-западе США и его причудливых жителях, потрясенных загадочным убийством и стремящихся раскрыть правду. Отель Salish Lodge & Spa с видом на окрестные горы, расположенный на вершине водопада Сноквалми, появляется в начальных титрах сериала и является одной из его основных локаций. После дня, проведенного за осмотром окрестностей, гости могут уютно устроиться перед камином, отправиться в спа-центр или посетить два ресторана с изысканными сезонными блюдами.

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