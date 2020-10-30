 

Эрика vs Верунчик – Личное мнение

30.10.2020, 21:00, Разное

Куколка Эрика Герцег прокомментировала слухи о романе с продюсером Константином Меладзе, по совместительству — мужем Веры Брежневой.


Фото: Комсомольская правда

Прокомментировала так, что даже я сказала: «Ай, умничка!»

Вот прям представила, как «светлый человечек» Верунчик, прочитав комментарий Эрики, пучит от злости свои глаза цвета застиранных кальсон фабрики «Большевичка».

Пожалуй, процитирую Эрику и я:

Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!

Вы же понимаете, что назвать жену «мудрой женщиной» — это налепить ей на лоб ярлык терпилы?


Фото: Соцсети

А уж как красиво Эрика ввернула: «Я заберу только своё»! Уверена: Верунчику стало «очень неприятно» не только, когда до неё дошли сплетни о романе Герцег и её мужа, но и когда она прочитала вот это вот «заберу только своё».

Коварно. Лицемерно. Изящно. Молодец, Эрика!

Ведёт себя, как настоящая, правильная хищница, в отличие от всех этих эскорторгамных престарелых посмешищ а-ля «викабоня».

Пока Бонька громко намекает на весь Эскортограм, что между ней и Маратом Сафиным существуют романтические отношения, выставляя себя дурой, бегущей впереди паровоза, потому что уж очень хочется замуж, Эрика отмалчивается-отмалчивается, а потом нападает и делает это так, что, в принципе, и предъявить-то ей ничего нельзя.  

А, вообще, будь я Костей, как его по-хозяйски называет Герцег, я бы, конечно, влюбилась.

  Сравните Эрику и Веру.


Фото: Соцсети

Одна — сексуальная, молодая и аппетитная и другая — вся какая-то линялая, деревянная, как солдатик, зажатая и далеко не первой свежести.  

 А вы — за кого: за куколку Эрику или за деревянного солдатика Верунчика? Почему?

Источник: Лена Миро



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