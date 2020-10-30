FAZ – голограммы вместо живых исполнителей — Лондон дал ответ коронавирусу

30.10.2020, 20:40, Новости дня

На фоне эпидемии коронавируса в музыкальном баре в центре Лондона прошёл необычный концерт, пишет Frankfurter Allgemeine. Певец и его гитарист присутствовали на сцене только в качестве голограмм, а сами в это время находились у себя в студии в другой части города. Вживую там выступала только пианистка, но из-за этого складывалось впечатление, что и другие два исполнителя присутствуют лично.

На фоне эпидемии коронавируса концерты с голограммами стали альтернативой в Великобритании. Вчера в музыкальном баре в центре Лондона гости смогли послушать музыку, которую певец и автор песен Дэн Олсен исполнял в это же время в студии на востоке города. Трансляция шла в режиме реального времени, вот только исполнитель был не совсем настоящий. Такие концерты проводит компания Иана О’Коннела. Он объяснил, как это работает.

ИАН О’КОННЕЛЛ, организатор музыкальных мероприятий: Вот там под 45° углом к светодиодному экрану натянута светлая прозрачная плёнка. На самом деле на её поверхность проецируется двухмерная картинка, но из-за чёрного фона и большого количества бокового и контрового света она кажется объёмной.

Люди часто удивляются, когда я им говорю, что их мозг воспринимает гораздо больше информации, чем они думают. Когда ваш мозг видит картинку, по поверхности которой движутся свет и тени, он считает, что она трёхмерная, потому что она способна блокировать свет.

Певец Олсен с Фарерских островов и его музыкальная группа получают удовольствие от таких концертов. Что ощущает при этом музыкант?

ДЭН ОЛСЕН, певец: Он играет со мной в одной комнате. Мы — голограмма на сцене. Но у нас слева — пианистка, которая играет вживую на сцене. Так что, когда они нас всех видят на сцене, выглядит это так, как будто мы все троём там находимся. Так что можно сделать такую дикую смесь, и потому это интересно.

На фоне эпидемии коронавируса организаторы культурных мероприятий в Великобритании доказывают, что у них есть наготове решения.

Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.