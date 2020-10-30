Guardian – «божественный дождь» — китаец парализовал движение в Чунцине, разбрасывая деньги с 30 этажа

30.10.2020, 20:40, Новости дня

В китайском городе Чунцин мужчина стал разбрасывать деньги с 30 этажа своего дома, находясь в состоянии наркотического опьянения, пишет The Guardian. В результате под окнами возникла пробка, так как люди вышли из своих автомобилей и начали ловить банкноты. «Божественный дождь» остановила полиция, задержав нарушителя общественного порядка, рассказывает британское издание.



Reuters

Китайская полиция арестовала мужчину, разбрасывающего деньги с 30 этажа своего дома в городе Чунцин на юго-западе страны, пишет The Guardian. В правоохранительных органах заявили, что он находился «в трансе» после приёма метамфетаминов. Местные СМИ назвали произошедшее «божественным дождём банкнот с неба».

Видео с инцидентом набрало в интернете более половины миллиона просмотров. На его кадрах видно, как на некоторых участках движение по дорогам практически замерло, а где-то и полностью остановилось, так как люди вышли из своих автомобилей и начали ловить деньги. Кто-то вызвал полицию, и она задержала мужчину. Он арестован за приём наркотиков. Сейчас ведётся расследование и ему оказывают медицинскую помощь.

В Китае это уже не первый такой случай, продолжает британское издание. В 2017 году также в Чунцине женщина вышла на дорогу, разбрасывая деньги и предлагая полицейским, следовавшим за ней, их подбирать. Местные СМИ сообщают, что так она избавилась от ¥16 тыс., что равноценно $2300, и всё потому, что у неё было «плохое настроение».

В прошлом же году в городе Шиши в провинции Фуцзянь мужчина выкинул ¥100 тыс. после того, как у него не задался день на работе. Позже он попросил вернуть деньги. Произошедшее привело к пробке на дороге и давке, так как люди пытались схватить банкноты.