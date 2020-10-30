 

CNN – пока в США предвыборный хаос, Китай демонстрирует стабильность и строит планы

30.10.2020, 20:40, Новости дня

На ряде встреч за закрытыми дверями в Пекине руководство КНР приняло план на ближайшие пять лет, а также договорилось о «видении» на 2035-й, пишет CNN. Как подчёркивает канал, даже в пандемию Китаю легко строить долгосрочные планы, ведь там царствует авторитарная система, в которой, в отличие от демократий, цели не меняются с приходом к власти новых администраций.


Reuters

В условиях пандемии многим правительствам сложно строить планы даже на неделю вперёд. Однако руководство КНР на этой неделе встретилось, чтобы распланировать политику страны на целое десятилетие и дальше. 

 

Как пишет CNN, в ходе нескольких встреч за закрытыми дверями в Пекине высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая (КПК) выработали план страны на следующую пятилетку, а также договорились о «видении» на 2035 год. Именно к этому сроку, по мнению главы КНР Си Цзиньпина, его страна должна будет «практически достичь социалистической модернизации». 

 

Таким образом то, о чём договорилась небольшая группа власть имущих, будет формировать политику целой страны с численностью населения 1,3 миллиардов человек, а впоследствии — приводиться в силу бюрократами, национальными предприятиями и «всемогущим полицейским государством», комментирует канал. 

 

Подробности нового пятилетнего плана пока неизвестны и, скорее всего, будут обнародованы лишь после съезда китайского «марионеточного парламента» в следующем году. Тем не менее по государственным СМИ можно выделить несколько основных ключевых целей для Пекина: отдавать меньший приоритет росту ВВП, обеспечить сокращение углеродосодержащих выбросов, а также достичь самодостаточности в научной и технологической сферах, чтобы иметь возможность противостоять давлению США по этим фронтам.

 

CNN обращает внимание: такое долгосрочное планирование совсем не характерно для «колеблющейся натуры демократий», где обещания и проекты одного правительства могут запросто оказаться отменены решениями пришедшего ему на смену. Яркий пример — президент США Дональд Трамп,  который вскоре после вступления в должность вышел из крупного торгового договора, Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки, по сути, перечеркнув то, над чем долго работала администрация его предшественника Барака Обамы. 

 

На эту особеность нередко указывают китайские государственные СМИ в попытке «защитить легитимность авторитарной системы Пекина». «Китай — страна, которая держит своё слово, — написало новостное агентство Xinhua в четверг 29 октября. — Как только пятилетний план будет финализирован, страна, от центрального руководства до местных властей, проследит за тем, чтобы он был приведён в силу».

 

«Конечно, причина, по которой Китай может строить столь большие планы и осуществлять их, состоит в том, что в этой стране царствует авторитарная система, которая не терпит несогласия. Поэтому местные лидеры и уверены в политической стабильности в следующие пять, а то и все 15 лет», — подчёркивает CNN. 

 

По словам канала, китайский лидер Си Цзиньпин уже несколько лет работает над сосредоточением власти в своих руках, и это даёт ему уверенность, чтобы ставить перед страной «смелые цели» на пятилетку и даже на 2035 год, когда политику исполнится 82 года.

 

Как объяснил эксперт по Китаю из Гонконгского университета Дэвид Бандурински, обычно смысл принятия подобных планов заключается не в поставленных и выполненных задачах, а скорее в том, что «КПК вновь демонстрирует, что претендует на законность своей власти, системы управления и методов». Особенно контрастно такой порядок будет смотреться на фоне хаоса, который ожидается в США на неделе выборов, отмечает канал.

 

«Демократия беспорядочна. И для китайских лидеров и пропагандистов любые проколы системы противника становятся возможностью похвастаться собственной системой, которая на этой неделе сумела продемонстрировать абсолютную уверенность и стабильность», — считает CNN.



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