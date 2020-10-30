Мнение: Идлиб. Разборки между группировками продолжаются

30.10.2020, 20:35, Разное

Турция приобрела обширный опыт в организации, обучении, оснащении и использовании вооруженных боевиков в САР с 2016 г. Различные группы, враждующие между собой, перешли под контроль Турции под знаменем Сирийской национальной армии (СНА/SNA). Однако попытки Турции положить конец разногласиям между вооруженными группами в Идлибе, последнем оплоте повстанцев в САР, и объединить их в организованную армию оказываются не очень простой задачей.

Турция взяла на себя обязательства по ликвидации террористических групп в соответствии с договоренностями с РФ в Астане, Сочи и Москве. Ее усилия до сих пор были нацелены на переформирование вооруженных группировок в попытке отразить давление РФ и предотвратить наступление Асада в регионе. Что наиболее важно, Турция стремилось преобразовать Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), назначенную ООН террористической организации и доминирующую организацию в Идлибе. Варианты ребрендинга или роспуска группы обсуждались в прошлом, но в последнее время турецкая разведка настаивает на создании совместного военного совета между ХТШ, SNA и Фронтом национального освобождения (NLF).

ХТШ, со своей стороны, следует политике, направленной на сохранение своего доминирующего положения в Идлибе.

1 ) Во-первых, они стараются поддерживать хорошие отношения с Турцией.

2) Во-вторых, они пытались переманить на свою сторону NLF, в которую входят исламистские группировки.

3) В-третьих, они пытаются представить себя местной силой, противостоящей Асаду, без каких-либо амбиций за пределами САР.

4) В-четвертых, они стремились подавить соперничающие группы, связанные с “Аль-Каидой”, таким образом выступая как сила, подавляющая радикалов.

Контроль фракций SNA, которые поддержали три турецкие военные кампании на севере САР, был относительно легким для Турции. Тем не менее обеспечение безоговорочной лояльности фракций в NLF, сформированных при поддержке Турции в 2018 г, оказалось сложной задачей, не говоря уже о ХТШ. Прежде всего, фракции различаются идеологически.

Вражда, охватившая Ахрар аш-Шам, крупнейшую фракцию NLF, в начале этого месяца стала новым напоминанием о том, как сложно формировать повстанческие ополчения, даже относительно дружественные.

Ахрар аш-Шам, который часто сотрудничал с Турцией, оказался на грани раскола из-за раскола между его политическим лидером Джабером Али-пашой и военным крылом, сочувствующим ХТШ. Ссора разгорелась из-за предполагаемого поддерживаемого ХТШ плана свержения Паши и замены его бывшим командиром группы Хасаном Суфаном, который, как сообщается, чинил заборы с лидером ХТШ Абу Мохаммедом аль-Голани. 10 октября Паша уволил командира, близкого к Суфану, развязав разборку с сторонниками Суфана, в результате чего 23 октября он уволил других командиров, в том числе главу военного крыла группы Абу аль-Мундира. При поддержке ХТШ, мятежный лагерь совершил налет на позиции Ахрар аш-Шам в Арихе, Аль-Фуа и Джабаль аль-Акраде. ХТШ направил подкрепление в Ариху и аль-Фуа под предлогом разрядки напряженности. В конце концов, переговоры о примирении начались 25 октября между двумя спарринг-сторонами, хотя ни одна из них, похоже, не отступила.

Скандал внутри Ахрар аш-Шама, который служит укреплению ХТШ, вряд ли является хорошей новостью для Анкары, поскольку она рассматривает Ахрар аш-Шам вместе с Файлак аш-Шам в качестве основы вооруженной оппозиции. Суфан может оказаться в черном списке Анкары за разжигание раскола. Анкара надеется не на раздробление союзных фракций, а на формирование более сильных сил путем заманивания ослабленных или более прагматичных ХТШ в объединенный военный совет. Однако распри в целом сыграли на руку ХТШ.

Между тем ХТШ стремилась заявить о себе как о единственном собеседнике Анкары в Идлибе, но ее гибкое отношение к Турции углубило раскол в рядах салафитских джихадистов как между прагматистскими и радикальными крыльями ХТШ, так и среди вдохновленных “Аль-Каидой” группировок. ХТШ чувствует угрозу в связи с появлением альтернативной коалиции во главе с Хуррас ад-Дином, фракцией, сформированной перебежчиками ХТШ, которые выступают против прагматичного подхода группы к договоренностям в Астане и уступкам Турции. В июне Хуррас ад-Дин возглавил усилия по созданию совместного оперативного крыла с группами единомышленников, что привело к столкновениям с ХТШ и вызвало обвинения в том, что Хуррас ад-Дин подавляет боевиков по указанию Турции. 19 октября ХТШ арестовала 25 боевиков из Хуррас ад-Дин и других групп в Идлибе и Аль-Фуа.

Аресты последовали за столкновениями между ХТШ и соперничающими с ними салафитами возле Харима 11 октября. ХТШ заявила, что убила 13 человек, связанных с ИГИЛ, но местные жители утверждали, что столкновения произошли между ХТШ и Хуррас ад-Дин.

Обуздывая соперничающих радикалов, ХТШ надеется заявить о себе как о приемлемом посреднике для Турции, независимо от того, что Анкара тоже называет ее террористической организацией. Однако его сотрудничество с Турцией вызвало скандал вокруг легитимности в рядах боевиков. В фетве от 19 октября Абу Мухаммад аль-Макдиси, известный идеолог боевиков, осудил ХТШ как когорту турецкой разведки, заявив, что членство в этой группировке и сотрудничество с ней противоречат шариату.

Действительно, Турция ценит явную склонность ХТШ к изменению себя и потенциал сотрудничества, предлагаемый прагматическим крылом группы. Турецкие солдаты и офицеры разведки уже поддерживают с ними связь и координируют свои действия на местах.

США, похоже, также склонны к избирательному обращению с группами, признанными террористическими. Американские беспилотники часто нацелены на группы, связанные с “Аль-Каидой”, но не на ХТШ. 22 октября 17 боевиков, большинство из которых были высокопоставленными фигурами, были убиты в результате удара американского беспилотника в р-не Салкин, во время встречи, где присутствовали высокопоставленные перебежчики из ХТШ и лидеры Хуррас ад-Дин. Два высокопоставленных деятеля Хуррас ад-Дин погибли 15 октября в результате аналогичной американской атаки, последовавшей за двумя рейдами США в сентябре и августе.

Усилия по консолидации стойких радикалов были вызваны в основном согласием ХТШ с военными наблюдательными пунктами Турции, а затем открытием ключевой автомагистрали M4 в соответствии с соглашением между Турцией и РФ от 5 марта в Москве. Эти радикальные группировки, в которых господствуют иностранные боевики, сейчас сосредоточены к западу от M4, особенно в р-не Джиср-эш-Шугур и в сельской местности Латакии.

ХТШ сопровождали турецкие войска, прибывшие в регион Идлиб в октябре 2017 г, для создания наблюдательных постов, эффективно присоединившись к сети координации военной разведки Турции. Это партнерство предполагало, что Турция исключит ХТШ из числа фракций, подлежащих ликвидации. Однако с тех пор Турция по сути воздерживалась от борьбы и с группами, связанными с “Аль-Каидой”. Другими словами, Турция неохотно заводила врагов в Идлибе, несмотря на свои обещания, данные РФ, рассчитывая на то, что ХТШ изгонит радикалов, бросающих вызов турецко-российским договоренностям.

В общем, в Идлибе остается смесь вооруженных групп, которые в определенной степени могут быть полезными, но с которыми трудно справиться. Исламистские группы, желающие ладить с Турцией, страдают от распрей. Что касается прямых филиалов “Аль-Каиды”, то Турция еще не взяла их “на себя”, оставив на данный момент эту работу ХТШ.