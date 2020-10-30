Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться

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30.10.2020, 20:23, Разное

Владимир Путин последнее время перестал общаться с Александром Лукашенко по телефону, рассказал эксперт со ссылкой на источники. На переговоры с белорусским коллегой российский лидер посылает приближенных.

Например, главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. 22 октября он прибыл в Минск. Политолог считает, что руководитель СВР довел до президента Белоруссии позицию Кремля.

Путин настаивает на скорейшей конституционной реформе в республике, отметил эксперт. “В настоящий момент у Лукашенко имеется срок в неделю, чтобы образумиться”, – сказал Ивахник.

В противном случае Москва может начать переговоры с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской, считает политолог. Если Лукашенко продолжит гнуть свою линию, Кремль может оказать ей открытую поддержку, предупредил эксперт.

По его мнению, выживание режима Лукашенко под большим вопросом. Отношения с обществом портятся, а желание белорусского лидера любой ценой удержать власть и не допускать к ней других людей портят отношение между Минском и Москвой, констатировал аналитик.

Ранее белорусский политолог Валерий Карбалевич заявил, что визитом Сергея Нарышкина в Владимир Путин напомнил белорусскому коллеге о необходимости выполнять договоренности. Речь идет о погашении долгов за газ, переориентации грузопотоков с прибалтийских портов на российские и начале политических реформ.



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