 

Раскрыты детали срыва «политической спецоперации» Украины в Грузии

30.10.2020, 20:20, Новости дня

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, запросившая перевозку из Киева в Тбилиси украинских наблюдателей на парламентские выборы в Грузию 31 октября, аннулировала этот чартерный рейс. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Рейс был отменен по требованию заказчика, заявило в пятницу Агентство гражданской авиации Грузии.

Комментируя это, эксперт Гиа Абашидзе не исключил «коммуникацию представителей исполнительных властей Грузии и Украины».

«Либо администрации (президента Украины Владимира) Зеленского Запад дружески посоветовал не навредить имиджу Украины не внешней арене, – предположил он. – Нейтральные международные наблюдатели признают выборы в Грузии демократическими и транспарентными, а украинская миссия озвучила бы деструктивные послания (экс-главы Грузии Михаила) Саакашвили».

Ранее сообщалось, что представительная группа украинских депутатов, которая направлялась на выборы в парламент Грузии 31 октября, чтобы наблюдать за ними, не может выехать с Украины.

Оппозиция винит власти Грузии в том, что та сорвала прибытие украинских наблюдателей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа украинских депутатов, близких к экс-президенту Грузии, главе украинского исполкома реформ Михаилу Саакашвили, намеревалась направиться в Грузию в качестве наблюдателей на парламентские выборы.

По информации телекомпании «Имеди», которая ссылается в том числе на украинских коллег, в Грузию должны были прибыть 49 депутатов, в основном из правящей партии «Слуга народа», для проведения «политической спецоперации», чтобы спровоцировать ситуацию, обвинив тбилисские власти в фальсификации выборов.

Украинские депутаты будут ссылаться на фальсифицированные социологические опросы, по которым выборы якобы выигрывает партия Саакашвили «Единое национальное движение», а эти данные должны способствовать массовым протестам в Грузии, отметила телекомпания.

Ранее стало известно, что представительная группа украинских депутатов не смогла выехать с Украины.



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