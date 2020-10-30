У берегов Турции произошло новое землетрясение

30.10.2020, 20:20, Новости дня

В Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что число пострадавших возросло до 438 человек. «Поисково-спасательные работы продолжаются на месте 17 разрушенных домов», – сказал глава государства, выступая по национальному телевидению, информирует ТАСС.

Ранее сейсмологи из Греции предупредили, что после первого землетрясения у Турции могут произойти новые подземные толчки. Директор Геодинамического института Национальной обсерватории Афин Акис Целентис уточнял, что произошедший толчок был основным, но есть большая вероятность, что за ним последуют и другие, магнитудой до 6,2.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в телефонной беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с трагедией, также соболезнования выражал и российский президент Владимир Путин.