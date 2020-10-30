 

Марадона выразил надежду на победу над COVID-19 с помощью российской вакцины

30.10.2020, 20:20, Новости дня

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона выразил надежду на президента РФ Владимира Путина и российскую вакцину от коронавируса.

«Я верю в Путина. Убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это уже больше невозможно выносить. Это худшее, что могло случиться с нами. Я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше. Хоть бы это закончилось скоро: стольким людям приходится тяжело, многие остались без работы и не знают, как себя прокормить», – передает РИА «Новости» слова спортсмена со ссылкой на Clarín.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В РФПИ сообщили, что получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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