 

“Не узнать”. Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад

30.10.2020, 20:10, Новости дня

Российский продюсер Максим Фадеев 30 октября разместил в Instagram архивный снимок, датированный 1989 годом.

На фото Фадеев запечатлен в джинсах и джинсовой куртке с короткой стрижкой. 

“Наткнулся на фото 89-го года. Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!” – подписал он фото.

“Вас тут даже не узнать”, – отметили пользователи сети. 

“Вы так изменились. Сейчас лучше”, – считают фолловеры.

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Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия Время было беззаботное!

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 29 Окт 2020 в 7:15 PDT

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev). 

В июне 2020 года Фадеев заявил, что похудел на 100 килограммов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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