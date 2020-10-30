НАПК проверяло двух нардепов, подавших представление в КСУ об отмене антикоррупционных норм

30.10.2020, 20:10, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводило полную проверку деклараций народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы и Тараса Козака. Об этом пресс-служба НАПК сообщила 30 октября.

Оба нардепа являются соавторами представления “о незаконном обогащении”, поданного в Конституционный Суд 47 парламентариями.

В НАПК отметили, что в последние дни часто получают вопрос о депутатах, подавших представление.

“Список депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины”, – подчеркнули в агентстве.

Среди нардепов, подписавших представление: Игорь Абрамович, Тарас Батенко, Юрий Бойко, Виктор Бондарь, Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Олег Волошин, Валерий Гнатенко, Сергей Дунаев, Юрий Загородний, Юлий Иоффе, Дмитрий Исаенко, Владимир Кальцев, Александр Качный, Илья Кива, Игорь Кисилев, Тарас Козак, Александр Колтунович, Наталия Королевская, Ренат Кузьмин, Сергей Ларин, Александр Лукашев, Сергей и Юлия Левочкины, Григорий Макаренк, Григорий Мамка, Суто Мамоян, Виктор Медведчук, Владимир Мороз, Василий Нимченко, Юрий Павленко, Михаил Папиев, Татьяна Плачкова, Александр Пономарев, Наталья Приходько, Александр Пузанов, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Антонина Славицкая, Юрий Солод, Вадим Столар, Григорий Суркис, Руслан Требушкин, Александр Фельдман, Федор Христенко, Виктор Черный, Нестор Шуфрич.

Большинство из народных депутатов входят во фракцию ОПЗЖ.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.