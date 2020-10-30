 

Мужчину, который за рулем Land Rover сбил насмерть двух пешеходов в Киеве, задержали

30.10.2020, 20:10, Новости дня

Киевские правоохранители задержали водителя автомобиля Land Rover, который сегодня на Майдане Незалежности допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи”, – написал Геращенко.

Он отметил, что мужчине будет предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек).

Чиновник отметил, что ПДД запрещают управлять транспортным средством человеку, который находится в болезненном состоянии, в состоянии усталости либо под воздействием лекарственных средств, которые снижают быстроту реакции.

“Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем не повинных пешеходов и ранил еще четверых. Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал – никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя”, – добавил Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3436879566398866/

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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