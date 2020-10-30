В Греции при землетрясении погибли двое подростков. Число жертв в Турции возросло

30.10.2020, 20:10, Новости дня

В Греции двое подростков погибли при обрушении стены на острове Самос в результате землетрясения, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в Twitter 30 октября.

“Слов не хватает, чтобы описать чувства человека, потерявшего детей. Мы думаем об их семьях и о невыносимой боли, которую они испытывают. Выражаю самые искренние соболезнования”, – написал министр.

Οι λ * ξεις ε * ναι πολ * φτωχ * ς για να περιγρ * ψουν * σα νι * θει κανε * ς απ * ναντι στην απ * λεια παιδι * ν. Σε αυτ * ς τις δ * σκολες * ρες, η σκ * ψη μας ε * ναι δ * πλα στις οικογ * νει * ς τους και στον αβ * σταχτο π * νο που βι * νουν στη δοκιμαζ * μενη Σ * μο. Εκφρ * ζω τα πιο ειλικριν * μου συλλυπητ * ρια.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Министр образования Ники Керамеос выразила в Twitter соболезнования в связи с гибелью подростков.

“Поражена трагической гибелью двух студентов в результате землетрясения на Самосе. Студенты ехали домой, их раздавила стена. Наши мысли с семьями погибших детей. Искренне соболезную родным, близким и одноклассникам”, – отметила министр.

Ε * μαι συντετριμμ * νη απ * τον τραγικ * χαμ * δ * ο μαθητ * ν απ * το σεισμ * της Σ * μου.Οι μαθητ * ς * ταν καθ’οδ * ν για το σπ * τι τους * ταν καταπλακ * θηκαν απ * * ναν το * χο.Τα λ * για φτωχ * . Οι σκ * ψεις μας με τις οικογ * νειες των παιδι * ν. Τα ειλικριν * μας συλλυπητ * ρια σε οικε * ους, φ * λους, συμμαθητ * ς.

— Niki Kerameus (@nkerameus) October 30, 2020

По информации греческого телеканала ЕРТ, подросткам было 15 и 17 лет. Они шли по узкой улице города, когда на них рухнула стена.

Кроме них пострадал в результате землетрясения 14-летний подросток на севере острова. Он получил серьезные переломы, его перевозят в столицу Греции Афины.

Греческая газета Kathimerini пишет, что в результате землетрясения всего пострадали восемь человек. Их поместили в больницу и клинику на острове, травмы жизни пострадавших не угрожают. Больше всего разрушений землетрясение вызвало в городах Пифагорио, Карловаси и Вати (небольшие города на территории острова Самос).

В Карловаси обрушилась часть церкви Вознесения Девы Марии. В этот момент в здании никого не было.

Землетрясение коснулось и Турции. В Измире фиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался в Эгейском море на глубине 16,5 км.

Турецкие СМИ сообщают о росте числа жертв и раненых. В Измире количество погибших возросло с четырех до шести человек. Общее число пострадавших уже 257, пишет агентство Анадолу. Из-под завалов спасены 70 жителей. На проведение работ в Измире первоначально выделено 3 млн турецких лир ($360 тыс.).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поговорил по телефону с Мицотакисом, сообщило Анадолу. Стороны обменялись соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, поразившего обе страны.

Эрдоган заверил собеседника в готовности Турции оказать Греции помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.