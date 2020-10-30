 

Роскомнадзор призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

30.10.2020, 19:43, Разное

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выступила с заявлением, в котором потребовала от Google строго соблюдать российские законы. В частности, речь идет о части пятой 29 статьи Конституции России о запрете цензуры на территории России.

Ранее РКН уже обращался к зарубежной компании с аналогичными требованиями. В одной из них, в частности, речь шла о фильме Александра Рогаткина “Беслан”, который был убран из публичного доступа на хостинге “Ютуб”. Введенные ограничения, как установил суд Таганского района Москвы, представляли собой акт цензуры.

В Роскомнадзоре отметили, что американские корпорации не ограничились одним документальным фильмом. Известно, что они перекрыли доступ к материалам порядка двух десятков российских СМИ, в числе которых РИА Новости, Russia Today, Sputnik и “Россия-1”.

С аналогичными требованиями ведомство выступало также в адрес Facebook и Twitter. Тогда речь шла о том же фильме “Беслан”.



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