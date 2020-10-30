 

Мединский назвал Муслима Магомаева выдающимся сыном армянского народа

30.10.2020, 19:37, Разное

Во время посещения парка «Россия – моя история» помощник президента Владимир Мединский посетил выставку изобразительного искусства национальных меньшинств, проживающих на территории России. Во время визита чиновника спросили о его отношении к происходящему в Нагорном Карабахе.

«Как разумно отметил президент, и азербайджанцы, и армяне – братские для нас народы. Они не только проживают в России, но и сделали большой вклад в развитие нашей культуры. Тут можно вспомнить и выдающегося азербайджанского кинорежиссёра Юлия Гусмана и такого выдающегося сына армянского народа, как Муслим Магомаев. Думаю, все их знают и любят в России», — сказал Мединский.

Помимо деятелей культуры, советник президента похвалил армянские абрикосы и коньяк, а также азербайджанских танкистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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