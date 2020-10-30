Дурнина

30.10.2020, 19:35, Разное

Деньги, прущие как сорная трава, рождают чудовищ. Пятое дело Быкова.

Очередное задержание Анатолия Быкова, 25 октября 2020 года. Кадр: Следственный комитет

В среду Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова. Это ничего к сложившейся давно репутации Быкова не добавляет, и этого ждали. А вот возбужденное против него за день до этого уже пятое уголовное дело — теперь экономическое (о неуплате налогов) — хоть и кажется ерундой перед вменяемыми ему убийствами, все же дополняет недостававшими красками образ благотворителя и «народного олигарха». Быков всегда гордился тем, что бюджетных денег не крал, и всем, чем богат, делился со своим народом — ну так вот свежие данные, как это происходит. Взяли только три последних года, с 2017 по 2019 год (налоговый период), насчитали 77 млн рублей, неуплаченных им как физлицом (65 млн) и индивидуальным предпринимателем (12 млн).

Источники в МВД пояснили «Новой»: «Быков хранит деньги в офшорах. Но деньги ему нужны и в России. Как завести сюда?

Он придумывает такую схему: его офшоры заключают договоры займа с его же российскими компаниями.

Помимо того, эти иностранные фирмы передают право взыскания задолженности с фирм российских лично физическому лицу Быкову. Так он получает право на взыскание со своих компаний 2,2 млрд рублей. Это в период с 2017 по 2019-й. Взыскал он 720 млн, однако НДФЛ не уплатил. Кроме того, возврат займа в 216 млн производился на ИП, и тут налог с дохода также не уплачен».

Не менее чем вскрытая бухгалтерия героя, интересен и вектор следствия. Работа с экономическими материями призвана прежде всего закрепить доказательства по делу о руководстве Быковым преступным сообществом. Есть и еще одно. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции красноярского главка МВД уже несколько месяцев разбирается с крайне запутанными схемами приватизации алюминиевого комплекса да и всей значимой красноярской промышленности. К концу 90-х вся она оказалась под Быковым. Затем империю раздербанили, но ее ядро — Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) и Красноярская ГЭС, металлургический завод (КраМЗ) и Ачинский глиноземный комбинат — достались Дерипаске и вошли в «Русал» и Еn+, позже перешедшие под контроль казначейства США. Так вот, вектор — на доказательство криминального характера приватизации этих предприятий. Как прямое следствие из этого — вопрос о их национализации.

Эта цель не афишируется, но корреспондент «Новой» встречался со специалистами, разбирающимися с быковской экономикой, и весь наш разговор подтверждает наличие программы максимум, и утопичной она офицерам вовсе не кажется. Они прямо говорят:

если мы докажем незаконность отчуждения госпакета акций КрАЗа (20%) через быковскую ФПГ «ТаНаКо», рушатся и остальные сделки, все их можно признавать ничтожными. И все можно отжать в доход государства.

Хотя бы по КрАЗу. (Прецеденты, пусть не в таких масштабах, были.) Ключевое здесь слово — «можно»: все понимают, что окончательное решение принимать не силовикам.

О том, что такой вариант вовсе не фантастичен, косвенно свидетельствует и довольно кислая реакция сотрудников службы безопасности «Русала». В МВД говорят, что те идут на сотрудничество со следствием по делу Быкова пока, в основном, лишь на словах. Причина, по всей видимости, одна: все это напрямую увязано на их сегодняшний бизнес.

Это уже не экономика — политика. И это следующие серии. Пока мы присутствуем при завязке этого сюжета. И сначала о личной быковской экономике: как он всего добился сам, не притрагиваясь к бюджету, и никого не обошел своей помощью и заботой.

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В «Сосны», на берег Енисея (тут живут все красноярские богачи, тут и губернаторская резиденция, и одна из президентских) Быков переселился в начале нулевых, вернувшись из Москвы, где его осудили на 6,5 года условно. Понастроено им здесь куча всего: два жилых дома для себя (старый и новый) и дома гостевые, бассейн, тренажерный зал, футбольный манеж, офисные и охранные здания, гаражи, собачий питомник и т.п.

Владения Быкова в Соснах. Фото: МВД

При этом, судя по публичной кадастровой карте и пояснениям, данным «Новой» следствием, в статусе жилого помещения зарегистрирована лишь одна постройка, за нее Быков и платит — видимо, для вида (ну и за землю, она оформлена официально). Строго говоря, Быков и не обязан все это регистрировать, у него всегда есть возможность доказать, что это объекты незавершенного строительства, однако такая копеечная экономия выглядит как-то не очень на фоне самой роскоши этих владений.

Еще нелепее — попытка продать это все незадолго до ареста: тогда в объявлениях под одним адресом значились, например, и четырехэтажный коттедж в 1 тыс. кв. м, и двухэтажный с 370 кв. м; «натуральный гранит и дерево», «эксклюзивный дизайн интерьера» — это цитаты. И это — на одном номере дома. Кто это купит? Площади некоторых зданий на его участке — больше 2 тыс.кв. м, зданий полно, о предназначении их можно только догадываться. Впрочем, часть их и часть земель Быков все-таки продал (или сдал).

Владения Быкова в Соснах. Фото: МВД Владения Быкова в Соснах. Фото: МВД

Это чрезвычайно дорогой участок земли соснового бора на енисейском берегу. Не Рублевка, но уровень Сочи и Новой Риги.

И изначально эту землю отвели под «городок иностранного туризма». А построился Быков.

Понятно, что вопросы тут не к нему — к городской власти, тогдашнему мэру Петру Пимашкову, заседающему сейчас в Госдуме, фракция «ЕР». (В 2011-м он и председатель горсовета Владимир Чащин, теперь депутат ЗакСа от «ЕР», вручили Быкову награду «За заслуги перед городом Красноярском», нагрудный знак и почетную грамоту — надо полагать, за отличный городок для иностранных туристов.)

2011, мэр Красноярска Пимашков, Быков, председатель горсовета Чащин. Награждение Быкова за заслуги перед Красноярском. Фото: мэрия Красноярска Владения Быкова в Соснах. Фото: МВД Владения Быкова в Соснах. Фото: МВД

Вот и в начале 1994 года, когда Быков решил построить дачу на родине, в Назаровском районе, местные чиновники посоветовали ему оформить документы на 4,3 га на юрлицо «под строительство базы отдыха для горожан Назарово» (все это есть в материалах расследования еще 1999 года). Актер и мастер рукопашных боев Владислав Демин, бывший депутат Госдумы, соратник Быкова и земляк, вспоминал о первых уроках стиля от Анатолия Петровича образца самого начала 90-х: «Он приезжал в Назарово на черной «девятке», в костюме «Адидас», в кроссовках «Адидас», весь в «Адидас». Это был шик. Производил на нас, назаровских мальчишек, завораживающее впечатление». (Демин же рассказывал, как потом братва летала в Москву за ремнями «Версаче»:

«И чем больше бляха, тем лучше. И чтоб там была обязательно эта Горгона. А потом, чуть погодя, узнали, что Версаче не той ориентации… Вот же было западло».)

Быков и Алексеев в США. Фото из архива МВД

А уже в середине 90-х Быков будет прилетать в Назарово на вертолете. Дача соответственно получится с вертолетной площадкой, а также с павлинарием, бассейном, двухэтажным домом для охраны. Часовыми на вышки поставит друзей детства, а портьеры закажет в Голливуде. Когда в конце 90-х начнутся неприятности, перепишет резиденцию на одного из этих назаровских друзей. А когда в 2020-м начнутся неприятности вновь, ее выставят на Avito в посуточную аренду: 10 тыс. рэ в сутки.

Первые неплохие деньги — на черную «девятку» и «Адидас» — это плоды работы Быкова на левобережной барахолке. Павлины и портьеры из Голливуда — это уже резкий скачок в доходах на порядки. Это после вхождения Быкова на КрАЗ.

И вот экономика — как строилась дача. Только один эпизод из материалов следствия. Был у Быкова приятель Ольховский, заведовал каруселями — муниципальным учреждением культуры «Центральный парк». Вот Ольховский по-братски и перечислял деньги строителям быковской дачи. У Ольховского они понятно откуда — из бюджета города. Бюджет башляет через Ольховского детям — чтоб катались на каруселях и радовались. Быков Ольховского попросил, и тот 246 млн детских загнал за кирпич, бетон, щебень и крошку, плаху обрезную и т.д.

А к тому времени, когда Ольховский напомнил, что неплохо бы «Центральному парку» долг вернуть, Быков был уже в руководстве КрАЗа. И решил вопрос просто, вызвав своего еще одного друга Вадима Алексеева: КрАЗ задолжал инвалидному предприятию «Арарат» 9 млрд, так вот передай Хачатряну, что долг им частично отдадут, если он за Быкова отдаст его личный долг «Центральному парку». Алексеев вызвал двух бойцов, те нашли Хачатряна, отвели в сторонку и объявили: хочешь жить, отдашь 30% долга КрАЗа нам. Нарисовался вскоре Алексеев с реквизитами Ольховского, и в бухгалтерии «Арарата» написали бумагу об уменьшении долга КрАЗа на названную Алексеевым сумму.

Парад зомби

До домовладений в «Соснах» и в Назаровском районе была крепость в Овинном на окраине Красноярска, и там происходила та же история: Быков и его приближенные не регистрировали дома, не ставили на учет, экономили.

В мэрии Красноярска всегда относились к этим маленьким слабостям Анатолия Петровича и его братвы с пониманием.

Мэр Валерий Поздняков только в конце 1993-го узаконит отвод земли в 18-м микрорайоне Овинного, строительство же начнется там в 1992-м: научно-техническое объединение «Сантр» быстро воздвигает шесть огромных домов за единой крепостной стеной, обтянутой колючкой с часовыми на вышках. Тут плоскость без деревьев с дальним просмотром. Работники «Сантра», они же застройщики: Анатолий Быков, физрук из Назарова, незадолго до этого переехавший в Красноярск, Олег Стяжков (Киса), его первый здесь друг, Игорь Колчин (Колчак), Андрей Инин (Легкий), Александр Наумов (Пэтка), Юрий Демоев (Хоккеист). Последние трое входят к тому времени в самый близкий круг Быкова, и всех совсем скоро убьют, причем двух из трех — свои же, коллеги. Строительство, насколько можно проследить по документам, финансируется из одного источника, и только Быкову решать, кому здесь селиться.

Начало 90-х. Слева направо: Ю. Демоев, А. Наумов, К. Войтенко, А. Инин. Из архивов родни

Колчаку и Кисе в Овинном тоже, как и этим троим, пожить не удастся — они выйдут сами из проекта и тоже совсем скоро. Группировка братьев Колчаков примыкала к быковскому сообществу, но все же держалась особняком, а Киса, первый друг Быкова в Красноярске конца 80-х и начала 90-х, от него отдалился, создав свою ОПГ и в какой-то момент даже чуть не начал с ним войну, готовил на Быкова покушение.

Коттедж Инина после его исчезновения в августе 1994-го (его убьют вместе с еще одним быковцем — Дмитрием Герасимовым — свои) передадут Челентано. Это Сергей Исмайлов, к тому времени, середине 90-х, уже он ближайший друг Быкова.

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