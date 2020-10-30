SARS-Cov-2 может вызывать гибель эритроцитов – российские ученые

30.10.2020, 19:25, Разное



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К такому выводу пришли специалисты Департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Совместно с японскими коллегами ученые проанализировали образцы легких 79 пациентов, скончавшихся от коронавируса. Для контроля использовались образцы легких пациентов, погибших от тяжелых травм.

Исследователи предполагают, что мишенью коронавируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий. Гибель красных кровяных телец может привести к поражению нейронов мозга, сосудов и внутренних органов из-за нехватки кислорода, в тяжелых случаях наступает полиорганная недостаточность. Искусственная вентиляция легких при таких патологиях может оказаться бесполезной.

В пресс-релизе ДВФУ указано, что для облегчения описанного состояния необходимо введение эритроцитарной массы и витамина В12, однако механизм восстановления поврежденных красных кровяных телец пока не изучен.

Авторы отмечают, что при гибели эритроцитов больные могут почувствовать привкус железа, поскольку гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной. Они считают, что в группу риска попадают пациенты с пониженным гемоглобином — пожилые люди, пациенты с ожирением и сахарным диабетом, беременные женщины.

В пресс-релизе исследователи сообщают, что коронавирус может уничтожать в селезенке отделы, в которых созревают клетки иммунитета, Т- и B-лимфоциты. Любая другая инфекция на фоне COVID-19 может оказаться смертельно опасной для человека, поскольку организму нечем защищаться.