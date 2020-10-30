 

Есть жертвы: в центре Киева внедорожник влетел в толпу

30.10.2020, 19:23, Разное

Днем 30 октября внедорожник Land Rover проехал на красный свет и выехал на площадь Независимости (майдан Незалежности) в центре Киева. Машина влетела в толпу, а затем вернулась на проезжую часть, где столкнулась с несколькими автомобилями.

Сообщается, что двое человек погибли, еще трое пострадали, передает “Общественная служба новостей”. За рулем внедорожника находился 66-летний мужчина.

В сообщении украинской полиции говорится, что, по предварительным данным, водитель был трезв. Очевидцы же говорят, что он был неадекватен, а из открытой двери машины выпала пустая бутылка вина.



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