Российские ученые планируют разводить питающуюся пластиком моль

30.10.2020, 19:17, Разное

Российские исследователи заявили о намерении приступить к разведению насекомых, являющихся родственниками обычной моли. Фермент указанного представителя фауны способен уничтожать отходы пластика.

Как объяснили ученые, представляющие лабораторию биотехнологий технопарка “Якутия”, предметом разработки проекта является специальный раствор, который обладает разрушительными для пластика свойствами. В свою очередь, основным его ингредиентом служит фермент, характерный для большой восковой огневки – насекомого, приходящегося “родственником” обычной моли. Профильные свойства к переработке полимеров появились у личинок в ходе эволюции. В частности, сотня таких гусениц может съесть за полсуток около 100 граммов пластика. Само исследование включит в себя несколько этапов, а на первом из них специалисты создадут маточную колонию, включающую в себя до миллиона особей. Следующие стадии проекта предполагают уже переработку пластика.

По словам одного из авторов исследования, ведущего эксперта лаборатории Евгения Попова, научной группой планируется получить расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробовать синтезировать вышеуказанный фермент. “Из полученного вещества изготовим раствор, которым можно будет поливать пластиковые отходы и таким образом избавляться от них. Раствор планируем выпустить в следующем году”, – анонсировал специалист. Об этом сообщают РИА Новости.