Ученые выявили антитела к COVID-19 у не подвергавшихся заражению коронавирусом людей

30.10.2020, 19:17, Разное

Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали особенности сопротивляемости организма заражению коронавирусом. Результаты показали, что антитела к COVID-19 могут сформироваться даже у людей, не подвергавшихся инфицированию SARS-CoV-2.

Исследование было проведено еще в начале текущего года в канадском городе Ванкувере. Среди группы жителей было проведено тестирование на наличие антител к коронавирусу, при этом лишь 1% исследуемых до этого успел подвергнуться непосредственному воздействию COVID-19. Однако немалое удивление медиков вызвал выявленный факт того, что большая часть людей из протестированной группы, ранее не “контактировавших” с SARS-CoV-2, на момент эксперимента уже имели характерные антитела. По мнению ученых, разгадка такой дилеммы может стать объяснением очень неоднозначного воздействия коронавируса на разных людей – как бессимптомного, так и сопряженного с очень тяжелым течением болезни. Кроме того, полученные выводы способны дать толчок к разработке эффективной вакцины против COVID-19.

Впрочем, эксперты отмечают, что данные упомянутого исследования пока не были оценены группой независимых научных экспертов, и их публикация не является официальной. Об этом сообщает Sobesednik.ru.