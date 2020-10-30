 

“Время было беззаботное!”: Максим Фадеев удивил поклонником своим архивным фото

30.10.2020, 19:17, Разное

Популярный композитор и продюсер Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, который был сделан еще более 30 лет назад. Публикация знаменитости немало удивила его подписчиков.
На опубликованном архивном фото Максим Фадеев позирует в компании неизвестного молодого парня, который сидит на стуле с закрытыми глазами. Сам же будущий продюсер стоит за сидящим, и, энергично раскинув руки в страстном жесте, что-то произносит. “Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!” – такой эмоциональной тирадой сопроводил снимок хозяин аккаунта.

Внешность молодого Фадеева настолько резонировала с его нынешним обликом, что большинство фолловеров высказали удивление от увиденного. Более того, многие подписчики признались, что поначалу спутали композитора с комиком Гариком Харламовым. Впрочем, немало поклонников заявили, что и в прошлые, и в нынешние годы их кумир выглядит весьма привлекательно.



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