Ученые вычислили силу укуса тиранозавра

30.10.2020, 18:53, Разное

Учёные провели масштабное исследование и выяснили, на сколько больно кусался один из самых знаменитых представителей доисторического мира – тиранозавр. Сила его укуса составляла около 3,6 тонн, что в два раза превышает показатели крокодилов.

Именно крокодилы, которые являются прямыми потомками динозавров, числятся рекордсменами по силе укуса в современном мире. Эксперты решили взять челюсти этих животных за отправную точку в исследовании и добавили к этим данным информацию о работе мышц у птиц, так как и они являются потомками доисторических гигантов. Таким образом учёные получили наиболее подробную информацию о работе челюстей тиранозавра, сравнив его скелет с представителями современной фауны. Оказалось, что сила давления зубов динозавра достигала 30 тонн на квадратный сантиметр. Этой колоссальной нагрузки легко хватало для повреждения живой плоти и даже костей.

Современные рептилии, из-за строения зубов, не умеют измельчать кости для поедания костного мозга. В этом их превзошли волки и гиены, строение челюстей которых идеально подходит для этого. В свою очередь тиранозавр мог измельчать кости как раз из-за внушительной силы укуса, достаточной для повреждения костной ткани.