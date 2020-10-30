Google Play позволит пользователям сравнивать похожие приложения

30.10.2020, 18:53, Разное

Разработчики Google Play позволят всем пользователям сравнивать похожие приложения для поиска наиболее качественных дополнений. Пока функция работает в тестовом режиме, а сроки тестирования не уточняются.

Новая функция доступна исключительно ограниченному числу пользователей, которые могут увидеть гораздо больше данных при прокручивании информации о приложении. Исходя из тестов, на странице самого дополнения в нижней части будет располагаться специальная графа, где выводятся похожие по функционалу и принципу работы приложения. Таким образом любой пользователь сможет, при необходимости, найти более приемлемый аналог понравившегося дополнения не выходя из цифрового магазина. Вдобавок к названию и рейтингу выводится также число скачиваний. Это поможет понять, насколько то или иное расширение популярно у других пользователей Google Play.

В данный момент в компании не говорят о сроках проведения закрытого тестирования. Также нет информации, когда же владельцам Android-устройств стоит ожидать крупного обновления фирменного магазина с появлением расширенного функционала.