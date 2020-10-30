Ученые доказали резкую деградацию популярной музыки

30.10.2020, 18:53, Разное

Учёные из НИИ искусственного интеллекта в Барселоне доказали резкую деградацию популярной музыки за последние десятилетия. Ухудшилась гармоничность и сложность музыкальных произведений, а также смысловая нагрузка в текстах.

Исследователи провели масштабное исследование популярной музыки с 1955 по 2010 год и пришли к выводу, что мелодии стали намного проще. Это касается и текстов, которые теперь не несут эмоциональной или смысловой нагрузки и сделаны максимально просто. Они также обнародовали приём, к которому прибегают сотни тысячи музыкантов по всему миру: «Переход от пятой ступени мажорной гаммы к третьей, а затем обратно к пятой в сопровождении слов “Вау, вау”». Подобная простота демонстрирует общую степень деградации музыки по всему миру в последние годы.

Эксперты объяснили, что всё дело во вкусах современных слушателей. В эпоху резкого развития различных стриминговых платформ, музыканты буквально борются за каждого слушателя и поэтому прибегают к однотипным и работающим приёмам. Также сами слушатели более охотно воспринимают максимально простую и незамысловатую музыку, что и вынуждает музыкантов удовлетворять потребность в подобном звучании.