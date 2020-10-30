Елена Малышева: «В коллапсе медицинской системы есть и вина россиян»

30.10.2020, 18:37, Разное

По мнению доктора медицинских наук и популярной телеведущей Елены Малышевой, россияне должны чаще пользоваться услугами иностранной медицины. Так они могли бы помочь отечественной системе здравоохранения справиться с пиковыми нагрузками.

«Я понимаю россиян, которые доверяют только в нашей системе здравоохранения — одной из эталонных в мире. Мне часто приходится бывать за границей и я могу подтвердить: ни один европейский врач не сможет настолько точно измерить артериальное давление и пульс, как это сделает обычный участковый из Курска или Твери, но иногда нужно подумать и о других. Берите пример с Олега Тинькова или Алексея Навального. Если бы наши пенсионеры периодически лечились в Швейцарии или в Израиле, то и в российских больницах было бы больше свободных мест», — заключила Малышева.

После возвращения из Майями телеведущая пообещала в своей передаче «Жить здорово» чаще рассказывать о преимуществах лечения в Европе.