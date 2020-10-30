DT – главный инфекционист США предрёк возвращение к нормальной жизни только через год

30.10.2020, 18:35, Новости дня

К нормальной жизни, при которой можно будет без опаски ходить в театр или ресторан, мир вернётся не раньше конца 2021 года. Об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявил главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи.



Reuters

Доктор Энтони Фаучи, главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям, предупредил, что, возможно, США не вернутся к нормальной жизни из-за эпидемии до конца 2021 года. По его словам, ситуация в Штатах становится всё хуже и хуже, на прошлой неделе в день количество заболевших достигало более 70 тыс. человек, пишет Daily Telegraph.

Более того, по его словам, есть вероятность, что и через год ситуация не вернётся полностью к норме. При этом нормой он называет обстоятельства, при которых люди смогли бы свободно ходить в театр, а рестораны работали бы на полную мощь.

Фаучи выразил сожаление, что над людьми, которые носили маски, смеялись, что мнения разделились в зависимости от политических предпочтений того или иного человека. «Если есть хоть одна сфера жизни, где не должно быть разных мнений, это здоровье всего народа», — заявил он.

Доктор Фаучи также отметил, что нынешняя пандемия, вероятно, будет считаться самой большой за сотню лет, и мир пока даже близко не подошёл к тому, чтобы с ней справиться.

При этом его родная страна, Америка, не в самом лучшем положении на предстоящие зимние месяцы, а ежедневные показатели скорее всего будут только расти в ближайшее время, пишет Daily Telegraph.