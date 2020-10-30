Аналитик Asia Times – Китай хочет мирового господства, а не сделок с Америкой

30.10.2020, 18:35, Новости дня

Следующий президент США, который определится уже совсем скоро, должен понимать, что ему предстоит возглавить Америку в период «эпохальной битвы» с Китаем, считает в Asia Times аналитик и бывший дипломат Грант Ньюсам. По его словам, Вашингтону не стоит надеяться, что он сможет договориться с КНР — Пекин намерен добиваться мирового господства.



Reuters

Тому, кто одержит победу на выборах в США на следующей неделе, придётся вести за собой Америку в «эпохальной битве» с Китаем, пишет в Asia Times отставной американский морпех, бывший американский дипломат, а ныне научный сотрудник аналитического центра «Японский форум стратегических исследований» и вашингтонского Центра политики безопасности Грант Ньюсам.

По словам автора статьи, такое противостояние не будет какой-то пограничной стычкой или опосредованной войной в духе войны холодной. Как и не будет оно простыми попытками заполучить себе большую долю рынка мобильных телефонов. Две стороны ждёт «полномасштабное противоборство, в котором будут очевидны победитель и проигравший».

Как считает аналитик, КНР хочет господства — сначала в собственном регионе, вытеснив США из Азии, но потом и во всём мире. И для этого в современности даже не нужно занимать ничью территорию. Всё решается «экономическим принуждением», армией, которая может действовать по всей планете, ракетами дальнего действия и уверенными позициями в космосе. «Психологическое господство вполне сойдёт», — уверен Ньюсам.

И Америка действительно может проиграть в этом противостоянии. С таким положением вещей для своей страны знаком мало кто из ныне живущих американцев. Но если США потерпят поражение, то и все остальные «свободные страны», как считает эксперт, ждёт не самая хорошая участь.

Преимущества КНР в первую очередь заключаются в её «массе» — как-никак большая страна с населением 1,4 миллиардов человек. Из такого потенциала следует экономическая сила как внутри Китая, так и за его пределами. И, в отличие от бывшего СССР, КНР «производит то, что люди хотят покупать», настаивает автор статьи. Сам огромный китайский рынок тоже притягивает к себе иностранцев, которые думают лишь о прибыли и не хотят видеть общей опасной картины.

Ньюсам подчёркивает, что Китай «провернул самое масштабное и быстрое расширение армии со времён Второй мировой войны, если не за всю историю». Сегодня Народно-освободительная армия КНР (НОАК) по некоторым показателям может потягаться с американской армией, а в чём-то — даже превзойти её. «А кто-то будет вспоминать, как 20 лет назад американское военное командование насмехалось над НОАК», — комментирует аналитик.

Но, пожалуй, самой большой силой КНР является предприимчивость самих китайцев. Для того чтобы за 30 лет добиться впечатляющего прогресса, Коммунистической партии (КПК) было достаточно «лишь слегка приподнять ногу с шеи своего народа». Правда, сегодня предприимчивость китайцев нередко граничит с «хищничеством», в особенности за рубежом, рассуждает автор.

По мнению Ньюсама, при всех своих сильных качествах Китай не лишён и недостатков. К примеру, национальная валюта КНР пока не может справляться без доллара. Собственно, как один из способов решить эту проблему Пекин организовал инициативу «Один пояс — один путь», все сделки в рамках которой будут проходить в юанях.

Другая проблема — правление КПК строится на принуждении, а не согласии, это делает систему уязвимой. Кроме того, не стоит забывать, что в КНР нет «нормальной» правовой системы и закреплённых прав на собственность. Отсюда недоверие к государству испытывают даже его высокопоставленные руководящие чиновники, многие из которых предпочитают хранить свои сбережения подальше, за границей.

И, наконец, ещё один ощутимый минус Китая — отсутствие реальных союзников, «за которых он бы не заплатил», подчёркивает эксперт. У Пекина не слишком тёплые отношения практически со всеми соседями, так что если у него начнутся проблемы, никто не придёт на помощь, уверен Ньюсам.

Если говорить о США, то самым большим преимуществом Америки, по утверждению автора статьи, является то, что она «не пытается ни над кем господствовать и просто защищает идею — о человеческой свободе». Также Вашингтон отстаивает действующий мировой порядок, в котором «все страны имеют равные права». Для многих государств это привлекательные идеи, поэтому у США есть партнёры и союзники, все из которых взаимодействуют с ними по собственной воле.

С точки зрения обороны, даже несмотря на два десятка лет «стратегических метаний» на Ближнем Востоке и в Афганистане, Америка остаётся очень мощной и, наконец, сосредотачивает своё внимание на «китайской угрозе».

Экономика США по-прежнему остаётся самой сильной в мире, а доллар — «мировой резервной валютой», что «стоит любого числа авианосцев».

Но, как полагает аналитик, и у США есть свои слабые стороны. Главным образом, это бизнесмены и финансисты, которым Китай очень даже интересен. Ежегодно они приносят «десятки и даже сотни миллиардов долларов стране, которая пытается покорить американцев. Это безумие, если не предательство». Ситуацию осложняют внутренние бюджетные проблемы США и слишком большой государственный долг, который только продолжает расти.

В столь роковой час «эпохального противостояния» также было бы неплохо заручиться национальным единством, добавляет Ньюсам. Но сегодня скорее складывается впечатление, будто одна половина американцев хочет, чтобы другая исчезла с лица Земли.

В трудное время Америка нуждается в своих союзниках. И прав был президент Дональд Трамп: США не справятся в одиночку, им нужны партнёры, которые могут сражаться, однако, к сожалению, большая часть союзников слишком привыкла к американской поддержке и не хочет делать что-то самостоятельно.

Ещё одна ощутимая слабость Америки, как считает эксперт, — привычка думать, что всегда можно договориться, «даже с самыми плохими людьми». Но как показали последние 40 лет в отношениях с Китаем, с ним не добиться сделки. И следующий президент США должен понимать, что противоборство с Китаем будет «эпохальным», повторяет Ньюсам. Трамп, по всей видимости, это осознал. Осознал ли Джо Байден? Остаётся лишь надеяться.