Мнение: Загадочные люди планеты. Эрик Хануссен

30.10.2020, 18:30, Разное

Здравствуйте уважаемые.

А мы с вами продолжаем нашу серию об интересных и феноминальных людях планеты. Одним из самых интересных, лично для меня, был некий Эрих Ян Хануссен (настоящее имя Гершель Штайншнайдер).

Этот австриец еврейского происхождения удивлял. Всегда. И если некоторые его трюки еще как то объяснить его умением эквилибрировать фактами, хорошим знанием психологии и жизни, то кое что я объяснить не могу никак. Большинство исследователей держат его в лучшем случае за мистификатора, в худшем мошенника и трюкача. Не без этого местами, но по мне он обладал неким Даром. Ярким и необъяснимым. Он настоящий ясновидящий, просто не всегда этот дар задействовал.



И так считаю далеко не только я. Лиона Фейхтвангер упомянул о нем в своей книге "Братья Лаутензак", а уж Вольф Мессинг говорил о нем постоянно.

В общем, интересный.

Эрих Хануссен (давайте называть его так, коль он сам выбрал себе такой псевдоним) появился на свет 2 июня 1889 года в Вене в бедной еврейской семье. Он потерял мать, когда ему исполнилось десять лет. Его отец Зигфрид (1858-1910) был выходцем из Моравии, из города Просснитц, ныне чешский Простеев. Он происходил из семьи практикующего врача-еврея, но сам зарабатывал на жизнь в качестве коммивояжера и владельца бродячей труппы. Вскоре после смерти матери Эриха, он женился на вдове с двумя детьми. Три года спустя Эрих бросил школу и ушел из дома.

По собственному признанию, дар предвидения Хануссен ощутил в возрасте трех лет. Он вспоминал об этом случае так: "Мы жили рядом с кладбищем. С раннего утра и до позднего вечера мне пришлось наблюдать траурные процессии. Поэтому моими первыми впечатлениями были повозки с гробами и погребальная музыка. Однажды ночью я неожиданно проснулся. Словно чья-то рука подняла меня с постели, вывела на улицу и направила к дому аптекаря. Там я поднял с постели его дочь Эрну, взял ее за руку и, ни слова не говоря, повел на кладбище. Там мы присели за большим каменным надгробием. В это время раздался взрыв, и дом аптекаря охватило яркое пламя. Это было моим первым спасительным предвидением".



Рано поняв, что Дар может не только помогать людям, но и давать ему хлеб с маслом, Эрих всяечки тренировал и оттачивал свои способности до тих пор, пока не понял – что это практически бесполезно – это не зависит от его умений. Единственное, что он научился хорошо – это концентрироваться и "ловить ниточку" когда Дар посещал его. Причем было это не так часто как ему хотелось бы.



Эрик примкнул к бродячему цирку, а затем выступал в Grand Zirkus Oriental — "Большой Восточный Цирк" — в качестве акробата на перекладине и занимался вольтижировкой. Наконец дорос и до собственного атракциона, связанного с чтением мыслей. Но чаще всего, там были подставы и мошенничество. Вызывать Дар по собственному желанию он мог. Поэтому мошенничал.

В автобиографии "Моя линия жизни" (Meine Lebenslinie) Хануссен сам разоблачает себя как авантюриста и пройдоху, который якобы в 1910-х годах, когда окончательно осознал себя телепатом и ясновидцем, отказался от нечестной игры, но через некоторое время вновь возвращается к своему ремеслу. В своей книге он повествует о том, как подглядывал в зеркальце за картами Таро, которые он будто бы угадывал. Выдавал себя за известного певца, вовсе не умея петь. Во время шоу одолел предсказателя Ойгена де Рубини, который якобы читал мысли.

Хотя когда Дар у него открывлся, он работал по полной – предсказывал будущее (безошибочно) и читал мысли. Такое впечатление что в Хануссена как будто что-то заселялось.

Тогда же он и придумал себе именно этот псевдоним и рассказывал всем о том, что он датчанин.

Его известность стала рости.



В 1928 году Хануссен предстал перед районным судом богемского Литомержице по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Процесс, продлившийся несколько месяцев и привлёкший внимание к себе даже за океаном, закончился для авантюриста оправдательным приговором и стал ещё одной ступенью к его славе.

В мае 1930 года Хануссен принял участие в серьезном научном эксперименте с целью проверки его "паранормальных" способностей. Эксперимент проходил под патронажем руководителя берлинского института метафизических исследований доктора Кристофа Шредера. Этот крупнейший авторитет в своей области пригласил для участия в опыте своих коллег. Каждый из участников написал на листке бумаги дату и географическое место, где произошло некое событие, важное для написавшего. Перед Хануссеном оказались восемь одинаковых конвертов, которые маг с честью для себя правильно атрибутировал. Он также правильно назвал пять событий и дважды ошибся. Зато задание Шредера он не просто отгадал, он рассказал доктору такое, что кроме него никто точно знать не мог….



Шредер добился финансирование работ Хануссена, хотя тот в деньгах уже не особо нуждался. Отрыв для себя биржевые торги и пользуясь Даром, который у него открывался, Хануссен за короткий срок очень сильно разбогател.

Стремясь укрепить свое влияние Хануссен встречается с разными влиятельными людьми. Его знакомят с Гитлером, которому он предсказывает победу на выборах и блестящее будущее на следующие 6 лет. Фюрер в восторге. Он всячески выделяет и помогает делу Хануссена.

Выступления Хануссена в знаменитом берлинском варьете Scala собирали аншлаги дважды в день. У него есть своя газета. 26 февраля 1933 года, за месяц до своей гибели, Хануссен открывает в Берлине помпезный "Дворец оккультизма". О пожаре рейхстага газета Хануссена написала за три дня до происшествия….



Если надо разобраться с конкурентами – наци всегда помагали. Его товарищ, ставший впоследствии руководителем общей полиции (ОРПО) Берлина граф Вольф-Генрих фон Хелльдорф даже предоставил как то Хануссену отряд СА для разгрома заведения его главного конкурента, владельца «Романского кафе».



Казалось слава и удача будет только множится, но…. Эрик Ян Хануссен был застрелен тремя штурмовиками в полицейской казарме в Берлина в ночь с 24 на 25 марта 1933 года. Незадолго до его убийства национал-социалисты справедливо обвинили Хануссена в подделке документов. Он скрыл свое еврейское происхождение, чтобы вступить в НСДАП, и с позором изгнали его из своих рядов. Это было, конечно, неприятно, но чтобы убивать как собаку бывшего любимца фюрера….

Была версия с долгами – богатый человек Хануссен очень много и обширно ссужал своих новых друзей из СА и СС, и те, мол, решили не возвращать долги.

Может и так, но я чего-то сомневаюсь.



Мне кажется он опять был вызван к Гитлеру и Дар, посетивший его напророчествовал Гитлеру то, что слышать он не хотел, а когда услышал, то предпочел забыть и ликвидировать носителя таких знаний.

Вот так проходит слава мира.

Но, повторюсь, очень интересный человек.

Приятного времени суток.