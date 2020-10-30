Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика из лесной хижины в Балашихе

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30.10.2020, 18:19, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова навестила мальчика, жившего в лесной хижине в Балашихе.

Ребенок находится в подмосковной больнице, следов побоев на нем не обнаружено, передает РИА «Новости».

«Ему грустно – обстановка непривычная. Говорит о том, что ему хочется сбегать в лес, домой. Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно. Анализы все хорошие, ребенок здоровый. Видно, что о нем заботились. В меру сил, но забота о ребенке была», – рассказала Кузнецова.

По ее словам, пока правовых оснований для навещения его отцом, но судя по поведению мужчины мальчик ему дорог.

Ранее следователи начали проверку после сообщений СМИ о семилетнем мальчике, который живет в хижине с отцом в подмосковном лесу и приходит поиграть с другими детьми на детской площадке.

В 2019 году в одной из московских квартир среди куч мусора нашли девочку. В шею ребенка вросла резинка, которую пришлось удалить хирургическим путем. Ее окрестили «маугли», так как ребенок несколько дней не разговаривал и жил среди мусора. Через некоторое время, сообщил врач, девочка начала говорить. Следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.



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